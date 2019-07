Nel weekend dal 27 al 28 luglio, alcuni segni zodiacali decideranno di viaggiare, ma contemporaneamente avranno modo di imparare e riflettere. Sarà invece un fine settimana difficile per i nativi Leone e Scorpione, in quanto faranno i conti con qualche imprevisto sul fronte lavorativo. Al contrario, i nativi Toro potranno dedicare del tempo alla loro persona, mentre l'amore sarà il protagonista del fine settimana dei nativi Vergine.

Di seguito le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, il 28 e il 29 luglio 2019.

Oroscopo 27-28 luglio 2019

Ariete: fine settimana dedicato al riposo per i nativi del segno. Potrete finalmente dedicare del tempo alle vostre faccende e godervi le piccole gioie della vita. Voto - 8.

Toro: durante il weekend avrete poche faccende lavorative da sbrigare e questo significa che ci sarà del tempo in più per riposarvi e divertirvi in compagnia del vostro partner.

Voto - 7,5.

Gemelli: sarete particolarmente vivaci durante il weekend, al punto che avrete una grande voglia di viaggiare in compagnia delle persone che più amate, come i vostri amici. Voto - 7,5.

Cancro: avrete qualche problema sul posto di lavoro durante il weekend in quanto nonostante state lavorando sodo, ma il vostro capo non sarà comunque soddisfatto. Voto - 6,5.

Leone: potreste lasciare indietro il vostro lavoro durante il fine settimana, in quanto sarete distratti da altre faccende.

Tutto questo potrebbe far irritare il vostro capo. Voto - 6.

Vergine: l'amore e la passione saranno protagonisti del vostro fine settimana. Potreste inoltre prendere in considerazione l'idea di fare una breve vacanza con l'amato bene. Voto - 8.

Bilancia: vi sentirete stanchi durante il fine settimana, dovrete comunque lavorare per cercare di portare a termine alcuni progetti rimasti indietro. Voto - 6,5.

Scorpione: sarete esausti per via delle pesanti giornate precedenti, non dedicherete più attenzioni al vostro partner.

Voto - 6,5.

Sagittario: finanze in risalita durante il weekend. Riuscirete a mettere a segno un successo dietro l'altro e grazie al vostro duro lavoro i vostri guadagni aumenteranno. Voto - 8.

Capricorno: avrete modo di passare il weekend in vacanza, in compagnia dei vostri amici. Sarà un fine settimana importante per voi, in quanto sarà ricco di emozioni e ricordi da conservare. Voto - 8.

Acquario: amicizie in risalto durante il fine settimana.

Organizzerete qualcosa da fare in compagnia delle persone che più amate. Voto - 7,5.

Pesci: avrete più voglia di lavorare durante il weekend, in quanto avete notato un aumento delle vostre finanze che vi daranno un'iniezione di fiducia negli affari. Voto - 7,5.