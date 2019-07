Il primo weekend di luglio è arrivato. L'oroscopo del 6 e 7 luglio è pronto ad annunciare le novità e i cambiamenti che i pianeti hanno in serbo per voi. Per esempio, il Cancro potrebbe ricevere un'interessante chiamata, mentre alcuni segni devono fare attenzione a come consumano i soldi. Di seguito, le previsioni degli astri delle giornate di sabato e domenica per i dodici segni zodiacali.

L'oroscopo del fine settimana da Ariete e Vergine

Ariete – In questo weekend vivete con il timore di ricevere qualcosa di brutto.

Tuttavia si prospettano due giornate chiarificatrici, in modo particolare per coloro che nei giorni passati hanno avuto complicazioni. Qualsiasi sia stata la causa, non vi resta che mettere le cose in chiaro.

Toro – Fine settimana di recupero per coloro che nei giorni scorsi hanno avuto delle complicazioni. L'aspetto finanziario non è per nulla soddisfacente, presumibilmente il vostro contratto non sarà riconfermato. Di conseguenza, si finisce per scaricare la tensione in famiglia e con il partner.

Si consiglia di dosare le parole e di evitare il più possibile gli scontri.

Gemelli – In questo weekend vorreste riposarvi, ma avete una marea di cose da fare e nessuno si offre di darvi una mano. Si consiglia di fare solo lo stretto necessario. La troppa stanchezza influisce negativamente nel rapporto di coppia. Evitate le polemiche sterili, se non volete lo status di single.

Cancro – Una chiamata nel weekend potrebbe offrirvi qualcosa d'interessante.

Mercurio è ostile nei vostri confronti. V'incoraggia a evitare di acquistare oggetti di grandi dimensioni. Evitate spese folli fino a che il pianeta non diventi amichevole nei confronti del vostro segno.

Leone – Molti di voi possono prendersi una bella soddisfazione. Nel weekend potrebbe giungere qualche proposta interessante, soprattutto nel campo professionale. Cercate di risparmiare, recentemente avete sborsato troppo denaro per oggetti inutili.

Vergine – Buone le prospettive per rimettervi in gioco dal punto di vista professionale. In amore, Venere favorirà le nuove amicizie e vi aiuterà a riaccendere il romanticismo nella coppia.

Previsioni del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questo weekend potreste ricevere alcuni inviti. È il momento ideale per divertirvi, godervi il romanticismo e assaporare la buona compagnia. Con Mercurio ostile è meglio evitare di prendere degli impegni lavorativi o firmare il contratto fino al 31 luglio.

Scorpione – Questo fine settimana potrebbe aiutarvi a semplificare la vostra routine. Potreste intraprendere un viaggio o trascorrere il tempo in buona compagnia. Qualsiasi decisione prendete, potrebbe essere collegata al vostro destino. È possibile che una storia d'amore possa sbocciare mentre siete in villeggiatura e che possa proseguire anche dopo finite le vacanze.

Sagittario – Nelle giornate di sabato e domenica potrebbero esserci nuove avventure in serbo per voi.

Il vostro è un segno che ama esplorare, e questa è la vostra occasione per viaggiare. In amore, grazie a Venere nel Cancro sarete disposti a condividere i vostri sentimenti con la persona interessata.

Capricorno – In questo weekend avrete l'opportunità di ordinare le questioni finanziarie e snellire i vostri affari. Venere nel Cancro vi aiuta a superare le difficoltà nate nel rapporto di coppia. Con Mercurio ostile si consiglia di non fare spese esagerate fino alla fine del mese di luglio.

Acquario – Il fine settimana sarà decisamente positivo, soprattutto per coloro che stanno attraversando un periodo critico. A volte, prendete strade sbagliate solo per essere al centro dell'attenzione. In amore, tutto procede secondo le vostre aspettative.

Pesci – In questo weekend scartate quelle routine che non funzionano più per voi, così potete lasciare campo libero alle attività che vi piacciono davvero. In amore, è il momento di organizzare una cenetta romantica con il vostro partner oppure fare un piccolo viaggio insieme. I single che stanno cercando una persona speciale dovrebbero partecipare ad alcuni eventi esclusivi o fare delle passeggiate sulla spiaggia. L'anima gemella potrebbe essere là, pronta a conoscervi.