L'Oroscopo di domenica 7 luglio prova a rispondere con immediatezza a come potrebbe essere l'ultimo giorno della settimana corrente. Sono variegate le tante emozioni che suscita l'Astrologia negli stati d'animo, sia che si tratti di persone di sesso femminile o quello opposto. Di seguito l’elenco con le previsioni zodiacali della prima domenica di luglio per tutti i dodici segni dello zodiaco.

Oroscopo 7 luglio, i primi sei segni

Ariete - Domenica ok in amore per l'Ariete.

In prospettiva si prevede una giornata quasi magica, forse indimenticabile. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame d’amore. I single riusciranno ad individuare l’anima gemella. vitalissima la Luna in Vergine: vi fa da supporter e rafforzerà le vostre energie, permettendo di sostenere, con ottimi risultati, tutte le iniziative che avete in programma questo fine settimana.

Toro - La vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica: è possibile che emergano problemi taciuti da tempo.

Le provocazioni di Marte potrebbero portarvi a essere aggressivi. Se le vostre idee non collimano con quelle di chi avete a fianco, non create discussioni ma tentate la via del confronto oppure quella del convincimento.

Gemelli - Giornata abbastanza spigolosa, questa del 7 luglio, con Venere e Marte leggermente contrapposti al segno. Vi sentirete strani, scontenti e irrequieti! Attenti a non provocare tensioni se siete in coppia. Segnerete un po’ il passo, perché lo spirito d’iniziativa potrebbe essere un po’ sopito.

Chiedetevi che cosa desiderate veramente e regolatevi di conseguenza.

Cancro - Le coppie in fase iniziale, come quelle già da tempo consolidate avranno di che sbizzarrirsi in quest'ultimo giorno della settimana con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Per i single, le nuove conoscenze aprono un ventaglio di possibilità. Ve la caverete benissimo, qualunque sia l’impegno che vi viene richiesto o la difficoltà che dovete affrontare. Saprete tirar fuori la grinta, quando necessario e sarete felici.

Leone - In tanti di voi Leone inizierete la giornata di domenica con un’idea in mente che, col passare delle ore, si modificherà poco alla volta fino a diventare qualcosa di completamente diverso. Confidatevi con un amico o un'amica se nel caso doveste trovarvi in difficoltà: forse vi state andando a cacciare in una situazione che non promette nulla di buono. Prestate ascolto a chi vi propone una alternativa.

Vergine - Una deliziosa Luna nel segno questa domenica darà occasione a molti Vergine di mettere a posto problemi e situazioni varie.

In più potrete usare l’elemento "sorpresa a" vostro vantaggio in più di un’occasione. I vostri obbiettivi, specie quelli a sfondo sentimentale/affettivo però, devono essere tenuti bene in chiaro. Se così non fosse potreste trovarvi di fronte a un bivio e non sapere che direzione prendere. Tranquilli! Questa settimana nessuna scelta sarà sbagliata.

Astrologia 7 luglio, previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Discreta la giornata in arrivo, la stessa suggerisce una grande verita: il successo in campo sentimentale non sarà necessariamente legato all'aspetto fisico o alle esperienze accumulate; piuttosto, e molto più banalmente sarà legato al risultato di tanta pazienza e alla grande voglia di riuscire.

A voi Bilancia di solito nei rapporti d'amore piace adottare comportamenti fuori dalle righe, ma ricordate che, vostro malgrado, è ancora la tradizione a fare la parte del leone.

Scorpione - Durante il corso della giornata rincontrerete una persona da tempo assente dalla vostra vita affettiva. Questo scatenerà in voi un tumulto di sentimenti e vi farà sentire confusi. Pertanto la vostra solita routine domenicale potrebbe essere "disturbata" dall’intrusione di una persona non gradita: approfitterà del vostro tempo per perseguire i suoi obiettivi. Non fatevi sfruttare: sono molte le lezioni che dovrete ancora imparare dalla vita; la prima è quella di farvi avanti quando se ne presenta l'opportunità. Non nascondetevi nelle retrovie.

Sagittario - Domenica fareste molto bene a prendere le distanze da un progetto che sta perdendo il suo slancio iniziarle. Avrete idee più entusiasmanti da sviluppare: una persona a voi vicina farà finalmente sentire la sua voce e le cose che avrete modo di apprendere - da quanto dirà - cambieranno la qualità della vostra vita. Se single la concorrenza si farà spietata e malgrado siate pronti a giocare le carte migliori dovrete battervi e mostrarvi all’altezza della persona da conquistare. Siete in grado di sconfiggere qualsiasi rivale!

Capricorno - Domenica non proverete nessuno stupore di fronte a quegli eventi che lasceranno gli altri a bocca aperta: ne conoscete le cause e li avevate ampiamente previsti. Unico appunto: dovrete essere in grado di aggirare gli ostacoli che qualcuno disseminerà lungo il vostro cammino e procedere il più in fretta possibile verso il vostro traguardo. In certe situazioni non partecipate al gioco al massacro! Questa domenica, se non potete essere certi che tutti rispettino le regole evitate di esporvi.

Acquario - In tanti Acquario siete sul punto di prendere una decisione tutt’altro che popolare, vuoi in coppia che in famiglia. Temporeggiate un attimo e forse eviterete di farvi inutilmente dei nemici. In alcuni casi fate attenzione a non spingere una discussione in una certa direzione solo perché vi conviene: siate onesti e obiettivi. Avrete qualche problema di dialogo a fine serata che vi farà perdere un po' di credibilità: con un po' di inventiva e di sana perspicacia troverete il sistema per recuperare.

Pesci - Se siete ancora coraggiosamente alla ricerca di qualcosa la cui natura ancora non vi è del tutto chiara, non arrendetevi. In alcuni momenti qualcosa già vi dice che ciò c'è sentite "a pelle" è proprio quello che fa per voi. Parlando di amici o conoscenti, qualcuno sta facendo un nuovo percorso di vita che non avrà di certo conseguenze dirette sulla vostra vita, a meno che la paura che questo avvenga non diventi per voi un'ossessione. All’inizio della giornata potreste ricevere le istruzioni e gli avvertimenti che vi servono per procedere senza errori. Il problema è: sarete disposti ad ascoltarli?