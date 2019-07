L'Oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio vede il Gemelli molto creativo e determinato, mentre il Capricorno cercherà di dare maggior spazio alla vita sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: giornate faticose e dall'umore altalenante quelle che arriveranno. Nonostante in certi momenti possiate sentirvi scoraggiati, non dovrete mai dubitare del vostro potenziale. Mercoledì e giovedì Luna in opposizione potrebbe portare qualche imprevisto.

Toro: a livello lavorativo le cose potrebbero proprio non andare per il verso giusto, ma ci sarà qualche difficoltà. Nel weekend potreste risentire di un po' di stanchezza e decidere di rimanere a casa a rilassarvi.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio potrete ottenere dei grandi risultati a livello lavorativo. Dovrete però cercare di fare attenzione a chi tenterà di screditarvi e di ostacolare il vostro percorso professionale.

Cercate di essere molto astuti e riuscite a superare ogni impedimento.

Cancro: Venere vi renderà molto affascinanti e permetterà a chi è single di fare incontri molto interessanti. Nel lavoro dovrete cercare di essere più cauti e poco insistenti con chi non riesce a comprendere il vostro punto di vista. Cercate di portare pazienza, presto arriverà un momento top per voi a livello professionale.

Leone: Mercurio vi permetterà di ottenere buone conferme a livello lavorativo.

State cercando l'approvazione di una persona a voi cara per proseguire con un progetto molto importante per voi. La vostra determinazione sarà fondamentale per ottenere ciò che volete.

Vergine: questa settimana dall'8 al 14 luglio sarà molto importante per voi dal punto di vista sentimentale. Avete voglia di vivere la vostra relazione d'amore in maniera del tutto serena e tranquilla. Cercate di essere più sicuri di voi stessi, sarete maggiormente attraenti agli occhi altrui.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: chi arriva da un periodo di crisi sentimentali avrà buone possibilità di recuperare la propria energia. Sarà fondamentale prendersi un periodo di relax e godersi il periodo estivo con i propri amici e parenti. Non trascurate la vostra vita professionale.

Scorpione: a livello sentimentale c'è stato qualche battibecco con il partner nell'ultimo periodo, ma la serenità ritornerà presto. Ritroverete la voglia di di stare con le persone a voi care e di dedicare del tempo a voi stessi.

Sagittario: in questa settimana da lunedì 8 a domenica 14 luglio potrebbe esserci qualche tensione con il partner o in famiglia. Purtroppo siete molto stressati a causa di alcuni problemi sul lavoro e tendete a riversare il vostro nervosismo sulle le persone a voi care. Cercate di non esagerare troppo: qualcuno potrebbe seriamente arrabbiarsi.

Capricorno: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale sono stati parecchio impegnati con il lavoro o con lo studio e non hanno avuto tempo da dedicare alla propria vita sentimentale.

Adesso però è arrivato il momento di dedicare più tempo alle persone a voi care.

Acquario: chi ha un'attività in proprio potrebbe dover prendere una decisione molto importante entro questa settimana. Ponderate bene tutte le opzioni e non fate scelte affrettate. Il partner sarà in grado di consigliarvi in maniera adeguata.

Pesci: Venere, a voi opposta in questa settimana dall'8 al 14 luglio, potrebbe portavi parecchie tensioni.Siete impegnati nel raggiungimento di un'obbiettivo, ma gli ostacoli non mancano. Continuate a credere in voi stessi e a lungo termine otterrete i risultati sperati.