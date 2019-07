Le previsioni astrali del periodo che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio vedono favoriti, grazie anche alla proficua congiunzione astrale di Mercurio con la Luna, i segni di fuoco, specialmente i nati sotto il Leone e l'Ariete. Settimana di grande innovazione e mutamenti inattesi anche per i segni zodiacali di Gemelli e Cancro. I prossimi sette giorni, invece, saranno piuttosto negativi per Vergine e Toro.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): la congiunzione astrale della luna con Mercurio favorirà le amicizie. In amore vivrete un periodo caratterizzato dalla noia.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): migliora l'aspetto amoroso dopo il momento no delle scorse settimane. Le discussioni nella vita di coppia sono sempre deleterie: cercate di essere più remissivi e accondiscendenti con il vostro partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): in questi giorni cercate di essere passionali e premurosi con il vostro partner per evitare inutili discussioni e incomprensioni sentimentali.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): sarà meglio non ricordare il passato, anche se per voi dimenticare è spesso difficile. Cercate di distrarvi e svagarvi per non pensare alle recenti delusioni amorose.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dal punto di vista professionale negli ultimi giorni avete dato molto, forse troppo, e ora dovrete recuperare le energie con una bella vacanza rilassante.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la fase è buona, nel fine settimana potreste incontrare una persona davvero interessante. Non sottovalutate nuove proposte lavorative che potrebbero dare una svolta alla vostra vita.

Il mese per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): se intendete avvicinarvi ad una persona che vi piace da diverso tempo, questo è sicuramente il momento propizio. Fascino e charme sono i vostri elementi di forza: fatevi avanti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): vi dovrete far perdonare dalla persona amata per una piccola bugia che avete detto. Non trascurate il romanticismo e l'aspetto erotico della vita di coppia.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): siate cauti e prudenti nell'intraprendere gli affari o un nuovo percorso lavorativo. Le insidie potrebbero essere dietro l'angolo, pronte ad attendervi.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): vi attende una settimana carica di agitazione e adrenalina. Il lavoro vi porterà via molte energie e vi sottrarrà tempo libero da dedicare alla famiglia e all'affetto dei vostri cari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): sarete un poco tristi e giù di corda per qualche piccolo disguido professionale. In amore le cose vanno decisamente meglio grazie a un incontro speciale che farete nel fine settimana.

Toro (21 aprile – 20 maggio): momento decisamente negativo. Ultimamente litigate con ogni persona che si presenta sulla vostra strada. Cercate di vedere gente il meno possibile e trascorrete molto tempo a casa per chiarirvi le idee.