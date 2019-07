Le previsioni astrali della settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio, grazie anche alla favorevole congiunzione della Luna con il pianeta Mercurio, si caratterizzerà per positivi cambiamenti per i nati sotto i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Novità e sorprese riempiranno la settimana anche per i segni zodiacali Bilancia e Capricorno. Scorpione e Cancro, invece, dovranno attendere almeno l'ultima settimana del mese per raggiungere la felicità tanto desiderata.

La settimana per i segni di fuoco

Leone: una super settimana vi attende, in particolare per l'ambito lavorativo. Porterete a termine un ambizioso progetto professionale che vi ha sottratto energie durante gli scorsi mesi.

Ariete: in questi sette giorni date la priorità ai rapporti con gli altri. Il weekend sarà positivo per intraprendere nuovi contatti professionali e importanti occasioni lavorative.

Sagittario: innovazioni in vista per quanto concerne l'aspetto sentimentale-amoroso. Periodo meno propizio, invece, per il settore lavorativo: dovrete accontentarvi di impieghi part time.

L'oroscopo per i segni di terra

Capricorno: è finalmente giunto il momento di capire quali siano i vostri desideri più profondi in campo amoroso: il vostro partner vi metterà di fronte ad una scelta molto ardua.

Vergine: in questa settimana, complice la Luna in congiunzione astrale con Mercurio, migliorerà il vostro stato di salute.

Toro: a breve vi saranno importanti novità per voi. Il fine settimana vi porterà grande successo, in amore così come nel lavoro.

Le previsioni astrali per i segni d'aria

Gemelli: se cercate nuove emozioni avrete la strada completamente spianata. Si prospettano sette giorni molto intensi e pieni di novità: non lasciatevele sfuggire.

Bilancia: preparatevi psicologicamente ad affrontare una discussione in ufficio con i vostri colleghi: dovrete fare i conti con una piccola delusione lavorativa difficile da superare.

Acquario: complice la straordinaria affinità con il/la vostro/a compagno/a, godrete al meglio di un periodo particolarmente florido e roseo.

L'oroscopo per i segni d'acqua

Pesci: non poteva esserci per voi momento più favorevole, soprattutto per quel che riguarda l'amore: fatevi avanti con il/la ragazzo/a che vi piace, senza temere di essere rifiutati.

Scorpione: evitate di commettere l'errore di scaricare sul vostro partner le vostre tensioni e inquietudini professionali. Siate forti nell'affrontare un momento di grande stress e pressione.

Cancro: ansia e tensioni legate a qualche piccolo problema economico rischieranno di mettere ko il vostro umore. Sarà comunque una settimana caratterizzata da cambiamenti, più o meno positivi.