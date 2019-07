Una Luna molto seducente e profonda, posizionata nel domicilio dei Pesci, rende l'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì intenso e sereno. Una nuova tranquillità lambisce i segni zodiacali in coppia, aperti a vivere splendidi momenti a due e ispirati da un romanticismo che diventa quasi trascendentale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Momenti romantici nell'oroscopo dell'amore

Ariete: ragione e sentimenti si scontrano per via di Venere e Mercurio in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo.

I vostri ragionamenti vi rendono poco romantici in coppia, ma non va bene affidarsi solo alla ragione nelle faccende di cuore.

Toro: più sensibili e romantici per via dell'influsso Luna-Nettuno dal domicilio dei Pesci, sarete combattuti se inseguire ricordi del passato, che vi provocano nostalgia, o aprirvi alle occasioni presenti proposte da un Urano ricco di energia.

Gemelli: alcuni ricordi vi ancorano a un passato che vi turba nell'inconscio, ma questo potrebbe essere il momento giusto per curare tali ferite affettive e aprirvi a una relazione a due più armoniosa.

Indecisi se seguire un istinto di libertà o approfondire il desiderio di coppia, urge riequilibrare i vostri sentimenti.

Cancro: Venere e Luna, i due pianeti femminili per eccellenza, incrociano le loro energie e vi garantiscono una vita di coppia molto romantica. Il vostro carattere affabile e affettuoso rapirà l'attenzione del partner, che non saprà resistere alla vostra empatia.

Leone: Marte vi garantisce una carica energetica che viene influenzata dalla Luna e rende il vostro umore altalenante, infantile in coppia.

Suscettibili e facili a incollerirvi se qualcuno vi provoca, cercate di superare anche un'idea fissa che vi ripropone delle offese subite in passato.

Vergine: l'opposizione di Luna e Nettuno dal cielo astrologico dei Pesci sprigiona in voi il desiderio di fuggire da una realtà che non riuscite ad accettare. Che ne dite di fuggire insieme al mare rilassando corpo e mente?

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli influssi di Luna e Urano dal cielo dei Pesci e del Toro vi rendono bizzarri e disinibiti nei confronti dell'amore di coppia.

Eccentrici e fantasiosi, potreste non sentirvi a casa vostra nel domicilio di coppia, proprio perché spinti da un capriccio di rivoluzionare la vostra sfera affettiva.

Scorpione: una spiccata sicurezza in voi stessi vi viene elargita da Plutone in posizione di sestile con Luna. Come un serbatoio di energia da riversare in coppia, potrete utilizzare anche un sesto senso che vi farà prendere le decisioni giuste.

Sagittario: un'armonia di coppia vi sarà assicurata dal trigono favorevole di Luna e Giove, che rende l'amore più profondo poiché amplificato dalla vostra gioia di vivere. La fortuna è con la 'F' maiuscola, quindi approfittatene.

Capricorno: la salute cagionevole di un vostro parente vi creerà ansie e preoccupazioni, rendendo il vostro amore di coppia più schivo e severo. Avvertirete anche una certa nostalgia dell'amore materno e sarete alla ricerca di maggiori sicurezze in coppia.

Acquario: troppo impulsivi in amore per via di una quadratura Urano e Marte che si fa sentire, i vostri 'colpi di testa' potrebbero essere troppo impetuosi e provocare dei dispiaceri in coppia. Attenzione, moderate i vostri sbalzi di tensione.

Pesci: la Luna nel vostro cielo sprigiona il massimo delle potenzialità e vi conferisce delle intuizioni utili per progredire in coppia. Se da un lato la vostra spiccata fantasia nettuniana vi fa fuggire dalle difficoltà, dall'altro ricordate i vostri impegni.