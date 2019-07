L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì punta le sue premonizioni su una Luna in Acquario che approfondisce un desiderio di indipendenza difficile da contenere. L'amore diventa quindi più controllato e libero, mentre si darà molta importanza ai rapporti umani. Ciascun segno zodiacale dovrà far camminare sulla stessa lunghezza d'onda sia l'amicizia che l'amore, per poter avere un rapporto armonico e sereno. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: un senso di fratellanza universale vi farà approfondire le amicizie proprio a causa di alcun influssi lunari provenienti dal domicilio dell'Acquario. Ma paradossalmente in coppia apparirete freddi nell'esternare i sentimenti, non riuscendo a capire le esigenze del partner a causa di una Venere in quadratura.

Toro: il vostro umore instabile, che passa da una gioia irrefrenabile a una negatività che vi rende depressi, di certo non giova all'amore di coppia, ma potrete puntare su una Venere favorevole che vi esorta a vivere l'amore in maniera più serena e meno ribelle.

Gemelli: progressisti e socievoli, andrete oltre la storia di coppia, seguendo il bisogno di intrecciare anche legami di amicizia. Leali e dediti al partner, tuttavia vivrete l'amore in modo più distaccato e indipendente, sperando che il partner condivida questo stato d'animo e capisca la vostra voglia di indipendenza.

Cancro: come in un sogno senza fine, Venere riscaldata dal Sole nel vostro cielo vi fa vivere sensazioni profonde, toccando orizzonti sentimentali mai sperimentati prima.

Un'immaginazione più fervida vi farà approfondire il romanticismo all'ennesima potenza, vivendo la storia di coppia nella sua intera pienezza.

Leone: molto eccentrici, subirete l'influsso di una Luna dirimpettaia che vi spronerà a mettervi in mostra, suscitando il malcontento del partner che non sopporterà un atteggiamento simile. Il vostro umore sarà alquanto instabile anche a causa di un'opposizione Luna-Marte che potrebbe portare a troncare la relazione in modo improvviso.

Vergine: la vostra visuale amorosa è un po' annebbiata dagli influssi nettuniani, molto in bilico tra il sogno e la realtà. Ci pensa Urano a riportarvi con i piedi per terra, trovando la soluzione giusta a un problema che vi assilla.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso lunare dal cielo astrologico dell'Acquario vi rende irrequieti poiché acuisce un desiderio di indipendenza che non ha limiti.

In coppia riscontrerete l'esigenza di delimitare i vostri spazi personali, accoglienti per i vostri momenti di distacco emotivo.

Scorpione: il vostro umore sarà molto altalenante per via di una quadratura Luna-Mercurio che peserà in coppia. Eccentrici e alla ricerca di frivolezze, eviterete di investire il vostro tempo nello svolgimento di attività importanti, benefiche per la relazione e vi aprirete a una critica spietata nei confronti del partner.

Sagittario: Saturno in quadratura crea qualche contrarietà nella vostra coppia e alcune scaramucce potrebbero interessare l'ambito finanziario. In particolare alcune spese eccessive svolte da voi con leggerezza potrebbero provocare qualche dissapore nel partner.

Capricorno: sentirete il bisogno di intensificare i vostri sentimenti amorosi e lo farete seguendo più i vostri istinti che la ragione. E' possibile che alcuni di voi diventino eccessivamente gelosi e possessivi, poiché spinti da un'opposizione di Plutone con Venere che amplifica gli affetti in modo molto materialistico.

Acquario: la Luna nel vostro segno vi rende molto eccentrici in coppia e disinvolti nel vivere i sentimenti. Un'apertura mentale alle amicizie sprigionerà il desiderio di frequentare gli amici, che ne dite di organizzare un'uscita a coppie?

Pesci: tutte le vostre energie sono rivolte all'amore di coppia e i sentimenti diventano impetuosi e incalzanti come un fiume in piena. Siete molto innamorati in questo periodo e alcuni di voi potrebbero pensare a concretizzare la relazione con un matrimonio o un bebè.