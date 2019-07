L'Oroscopo di domani 8 luglio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la classifica e le previsioni d'inizio settimana. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle di questo lunedì? Come da prassi ormai consolidata anche oggi a fare la differenza tra i vari segni sarà l'Astrologia, nel contesto applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione alla qualità delle effemeridi quotidiane.

In primo piano tra i transiti del periodo, senz'altro da segnalare l'arrivo della Luna in Bilancia. Come da titolo il periodo cadrà 'a fagiolo' per il segno del Toro e della Vergine, entrambi valutati in giornata fortunata. Leggermente al di sotto di quest'ultimi appena citati i simpatici amici appartenenti a Cancro e Leone: entrambi i due simboli astrali avranno parzialmente a favore la Luna, al momento in buon sestile a Marte e Mercurio. Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle come riportato nelle previsioni zodiacali del 8 luglio coloro appartenenti ai meravigliosi simboli astrali relativi ad Ariete e Gemelli.

Quest'ultimi sono stati classificati rispettivamente con un penalizzante 'sottotono' e con un inatteso 'ko': com'è possibile tutto ciò? Andiamo dunque a scoprirlo insieme analizzando uno ad uno i segni dall'Ariete fino alla Vergine, ovviamente dopo aver dato spazio alla nuova scaletta con le stelline di lunedì.

Classifica stelline 8 luglio

Come sarà l'inizio della settimana? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta.

Come consuetudine, ormai assodata da un pezzo, a rispondere prontamente (si spera anche efficacemente!) è la nostra onnipresente classifica stelline quest'oggi impostata sul giorno 8 luglio 2019. Dalla scaletta sottostante salta subito all'occhio una lampante verità: a risultare positivi nel periodo non saranno solo Toro e Vergine, come già anticipato in precedenza. Infatti, tra i sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto anche altri due avranno un discreto supporto da parte delle stelle, disponibili a dare una mano sia in campo sentimentale che nella parte interessante la quotidianità in generale.

Andiamo ai dettagli:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 8 luglio, previsioni

Ariete - La giornata prenderà il via leggermente in sordina, mantenendosi mediamente su linee guida negative. Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia, purtroppo, penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore del 'sottotono'. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore in questo periodo state avendo qualche piccolo ripensamento su scelte che avete fatto la scorsa settimana.

Cercate di capire a mente fredda come rimediare ai vostri errori se non volete essere bacchettati da chi condivide la vita con voi. Una piccola sorpresina a fine serata sarà molto gradita a coloro che amano credere nei sogni... Single, se siete tra quelli che vedono sempre il classico 'pelo nell'uovo' allora il consiglio è di cercare di essere meno polemici smettendola di criticare tutto e tutti, altrimenti il rischio di restare da soli per sempre è più che concreto.

Nel lavoro, si prevede una giornata buona per entrare in contatto con clienti o aziende: gli astri faciliteranno eventuali accordi. Intanto, tenete conto che la giornata non sarà tra le più favorevoli con le stelle in posizione un po' 'ambigua' nei confronti del segno.

Toro - Partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana con un lunedì in linea con i vostri migliori desideri. In generale diciamo che, vista soprattutto la probabilità che tutto possa filare liscio come l'olio, non lesinate slanci collaborativi, d'aiuto o affettuosi in grado di stupire le persone che avete attorno. In amore, relax e tranquillità la faranno da padrone: quando soffia il vento del buonumore diventa senz'altro più facile condividere l’allegria con chi amate. Che ne direste di preparare una romantica e indimenticabile serata a due? Single, l'atmosfera di questo nuovo lunedì si baserà soprattutto sulla fiducia incondizionata in voi stessi. Sfruttate al massimo la pace e la tranquillità di questo giorno per pensare a ciò che potrebbe dare ossigeno alla vostra vita affettiva. In quanto alle previsioni del giorno, quest'ultime invitano senz'altro a pensare prima di decidere qualsiasi mossa. Nel lavoro, infine, parlando quindi di soldi, la vostra abilità nell’investire denaro sonante o, comunque, anche il solo maneggiarlo, garantirà risultati apprezzabili. Tuttavia, non rischiate inutilmente: un errore potrebbe essere fatale.

Gemelli - Il prossimo lunedì è previsto abbastanza difficile da sbarcare, dunque da vivere con molta attenzione. Molti di voi Gemelli (forse) potreste essere portati dalle vicissitudini quotidiane a snobbare una situazione solo per ripicca, iniziando quindi una discussione futile e potenzialmente pericolosa. In amore, ci saranno momenti in cui sarebbe opportuno per voi restare a letto! Diciamo che questo lunedì sarà una di quelle giornate in cui dovreste abbassare le aspettative e stringere i denti: vi aspetta una fase abbastanza impegnativa, per cui meglio non abbassare la guardia, ok? In coppia, a fatica entrerete in sintonia con chi avete intorno, pertanto non mancheranno discussioni o toni accesi. Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con gli altri, cercate quindi di ammorbidirvi dando spazio a tutti quelli che vi sono vicini. Nel lavoro, infine, evitate di fare più di quello che vi verrà richiesto: risparmierete energie e, visto il periodo poco favorevole, eviterete di mettervi in situazioni poco piacevoli.

Cancro - Giornata d'inizio settimana valutata discreta. Se la vita di qualcuno di voi del Cancro è già abbastanza movimentata, o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi mormorano. Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. Le previsioni di inizio settimana indicano una giornata abbastanza positiva per ciò che riguarda l'amore e relativi 'annessi e connessi'. Parlando di coppia, si risveglierà in molti di voi l'entusiasmo e la voglia di realizzare desideri grazie alla forte unione che vi lega al partner. Pronti ad iniziare a lavorare su progetti condivisi insieme a chi amate? Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo. Qualcuno tra voi i,ntanto, in alcune situazioni non avrà certo peli sulla lingua e non si lascerà mettere sotto tanto facilmente. Nel lavoro, intanto, prendete le dovute accortezze in modo che tutto possa scorrere secondo le vostre aspettative. Se svolgete un'attività in proprio il portafortuna sarà la fantasia.

Leone - Questo lunedì d'inizio settimana a molti di voi del Leone dovrebbe attestarsi sulla mediocre positività. Parlando in generale, la maggiore fiducia in voi stessi consentirà di aprirvi agli altri in modo genuino ed efficace. Lo spirito e il fisico entrambi buoni, uniti alla vostra fermezza e a tanta convinzione, saranno sotto i riflettori più che mai: sarà questo il momento di dare il meglio in ogni cosa che andrete a fare. In amore potrete facilmente capire eventuali scontentezze e motivazioni del vostro partner. Questa nuova visione del rapporto vi farà finalmente rendere conto che avevate ragione ad insistere su certe prese di posizione. In certi casi per qualcun'altro di voi, invece, sarà questo un giorno diverso, diciamo pure molto speciale: entrerete in contatto con il vostro spirito più profondo riuscendo finalmente a perdonare voi stessi su alcuni sbagli fatti in passato. Single, sarete molto ispirati e dovrete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere troppo aggressivi. In tanti siete decisamente in buona forma in questo periodo ed i livelli di energia sono stabili, dunque pronti per iniziare una nuova storia. L'Astrologia parla chiaro: fate eventuali scelte affettive, ma fatelo immediatamente, ok? Nel lavoro il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Vergine - Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Vergine la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai, con in primo piano uno splendido Nettuno in Pesci speculare positivo all'85%, già di suo in trigono astrale al Sole in Cancro. Parlando in merito all'andamento messo in conto alla quotidianità, non avrete di sicuro di che lamentarvi: specialmente coloro di seconda decade (gli altri un pelino meno) potranno tirare un bel sospiro di sollievo in alcune situazioni. A fronte di quanto appena detto l'oroscopo di domani 8 luglio consiglia in amore di seppellire "l'ascia di guerra", magari iniziando a risolvere gli attuali problemi aperti trovando un terreno d’intesa con il partner. Single, i pianeti saranno quasi completamente dalla vostra parte ed un vostro sorriso (non di circostanza) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia o sul fascino, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, per chiudere in scioltezza, visto il quadro astrale promettente, ad alcuni di voi sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio invece dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni in merito ai propri affari.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.