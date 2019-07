Durante la giornata del 7 luglio, i nati Bilancia potrebbero prendere una decisione importante, mentre per i Pesci domani potrebbero esserci ritardi imprevisti. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 7 luglio 2019 per tutti i dodici i segni zodiacali.

Previsioni 7 luglio 2019

Ariete: questo è un momento di stanchezza, che però con il passare delle ore sarà superato. Se dovete fare discorsi importanti, meglio muoversi durante la giornata di domani.

Toro: questa sarà una buona giornata all'insegna del divertimento e della passione ritrovata. La forma fisica migliora, non mancherà il fascino e la voglia di fare.

Gemelli: occorre prestare attenzione alle spese di troppo. In amore le polemiche non mancheranno, in particolare se frequentate una persona dello Scorpione o della Vergine.

Cancro: in amore ultimamente vi dimostrate agitati, non sapete come calmarvi. A livello lavorativo nessun problema degno di nota.

Leone: in questo momento l'amore non crea problemi e le storie vanno avanti con passione e serenità. Nel lavoro state vivendo un momento fortunato, ma non investite troppo denaro in qualcosa di sbagliato.

Vergine: i sentimenti viaggiano con qualche dubbio di troppo. In arrivo due giornate piene di indecisioni per chi vive con voi, non dategli modo di dubitare eccessivamente.

Bilancia: se dovete prendere una decisione, è importante aspettare prima di muoversi.

Dovreste approfittare del periodo per alcune scelte che riguardano la famiglia.

Scorpione: potreste ricevere presto una buona notizia. La forma fisica migliora dopo i disagi vissuti ieri e nel corso della passata settimana.

Sagittario: a causa dell'eccessiva stanchezza accumulata, in amore non ci sarà un attimo di tregua e non mancheranno le discussioni. La Luna dissonante non aiuta, per questo cercate di non litigare.

Capricorno: in questo momento avete una forte carica emotiva.

La situazione nel complesso è positiva, un'intesa vincente caratterizza la vostra coppia.

Acquario: ogni brivido d'amore ha un sapore indimenticabile e rende la vita meno buia. Ci sono dei viaggi da affrontare e avete anche voglia di cambiare aria, magari lavoro o addirittura abitazione.

Pesci: in questa giornata non si esclude un piccolo ritardo. Ci sarà qualche decisione importante da prendere, per questo motivo meglio mantenere la calma e gestire tutto con maggiore attenzione.

Positiva la situazione lavorativa.