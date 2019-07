L'Oroscopo di domani 15 luglio 2019 porta buone o cattive notizie? Di sicuro i più si aspetteranno buone nuove o quantomeno novità interessanti in merito al prossimo lunedì, punto di partenza della nuova settimana. Come di consueto, anche in quest'occasione, a fare da metro di misura è l'Astrologia del giorno ovviamente applicata alle esigenze della vita messe in relazione con i primi sei simboli zodiacali.

In questo caso ad essere tenuti in considerazione dalle nostre predizioni astrali Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (la andremo a svelare tra pochissimo), tra i segni in esame solo quattro potranno contare su una giornata positiva. Si prospetta dunque un lunedì a cinque stelle vincente in amore come nel lavoro, senz'altro carico di novità e buone chance, per l'Ariete nonché per i Gemelli.

Molto interessante la giornata, anche se non all'altezza dei primi, per coloro del Toro e del Cancro, quest'oggi positivi classificati con quattro stelle. Intanto a non avere tante possibilità su cui poggiare le proprie aspettative senz'altro coloro della Vergine: secondo le previsioni zodiacali del 15 luglio al predetto segno di Terra si prospetta un periodo abbastanza 'sottotono' con il quale doversi confrontare.

Classifica stelline 15 luglio

Il prossimo lunedì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. Vediamo pertanto di dare una valutazione quanto più possibile oggettiva al periodo andando a sfogliare virtualmente la nuova nuova classifica stelline ingegnata sulla giornata di lunedì 15 luglio 2019. Siete o no ansiosi di scoprire quante stelle avrà a corredo il vostro segno?

In evidenza nella scaletta, come annunciato in apertura, troviamo Ariete, Gemelli, Toro e Cancro, tutti favorevolmente appoggiati dai rispettivi astri presenti nel settore. Andiamo pure ai dettagli analizzando attentamente il resoconto espresso dalle stelline quotidiane poste di seguito:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo lunedì 15 luglio, la giornata

Ariete - In arrivo un lunedì 15 luglio abbastanza buono per l'Ariete, anche se non sarà immune da intermezzi pressanti.

In generale, situazioni abbastanza positive: questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di diversi obiettivi. Secondo le previsioni di oggi, invece, per quanto riguarda l'amore, avrete campo libero a qualsiasi interesse o desiderio. Specialmente per voi già in coppia la possibilità di essere affascinanti e seducenti verso la persona amata darà una grossa mano; la vostra sensualità e spregiudicatezza passionale poi faranno il resto...

Diverse situazioni consentiranno di vivere momenti idilliaci con le persone alle quali volete bene: familiari, amici, colleghi fidati. Single, tenete d'occhio i colpi di fulmine, ok? Si presume che farete una conoscenza molto interessante, il che vi porterà tanto buonumore rendendovi felici per tutto il giorno. Nel lavoro, se adotterete un atteggiamento perseverante, avrete la possibilità di anticipare i tempi oppure di concludere degli affari molto vantaggiosi dal punto di vista economico. Date ascolto ad un collega.

Toro - La giornata del 15 luglio si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere, altrimenti... In amore, la Luna in Capricorno donerà quel pizzico di fascino unito ad un tantino di mistero capaci di fare la differenza. Allora, sfruttate questo momento abbastanza propizio per mettere un po' di pepe nella vostra relazione. Single, una volta tanto abbandonate il vostro atteggiamento malinconico e respirate a pieni polmoni la gioia di fare nuove amicizie. Divertitevi, parlate agli altri del più e del meno e pensate positivo, ok? Nel lavoro, per chiudere il discorso, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve come per incanto.

Gemelli - Partirà benissimo questo vostro lunedì d'inizio settimana: cosa desiderare di più dalla vita? In generale, un giorno luminoso vi attende grazie ad una splendida Luna in Capricorno. Certamente in tanti, dall'alba fino al tramonto, vivrete con un'aurea protettiva in grado di rendere molto armonioso il periodo. In amore tanta stabilità e serenità. Soprattutto in coppia si prevede qualcosa di eccitante: scoprirete aspetti del partner che ancora vi erano sconosciuti, oppure un linguaggio speciale che permetta solo a voi due di comunicare. Single, non rifiutate eventuali inviti o complimenti indirizzati verso la vostra bella persona: è proprio in quei contesti che favorirete al meglio la vostra vita sentimentale, soprattutto per il fatto che gli incontri potrebbero essere intensi e variegati. Nel lavoro la strada del successo non sempre è lineare e/o senza ostacoli, ma la grinta e la smania di arrivare alla meta saranno più che buoni incentivi. Non lasciatevi però sviare in altre direzioni da persone inopportune incrociate sul cammino.

Cancro - La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente. Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante il periodo. Le previsioni di lunedì indicano in amore una discreta positività: avrete delle risposte che aspettavate da tempo e questo potrebbe essere già un punto a vostro favore. Cercate di dare un nuovo slancio al vostro rapporto perché tutto potrebbe accadere oggi, anche l'inaspettato. La vostra audacia si rivelerà benefica favorendo qualche buona opportunità soprattutto tra coloro già stabilmente in coppia. Single, sfruttate le attuali amicizie per fare nuovi incontri, magari potrebbero essere speciali e, chissà, forse sarete anche fortunati. In generale, intanto, il periodo potrebbe generare qualche ostacolo in più da superare, tenetelo a mente. Nel lavoro, per concludere, dovrete prendervi delle responsabilità importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni o delusioni.

Leone - Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni d'inizio settimana con il preoccupante segno del 'ko'. Nel periodo qualcuno di voi potrebbe essere costretto a correre ai ripari per mettere in sicurezza un'azione fatta forse (non troppo tempo addietro) con troppa leggerezza. In amore, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell’armonia di coppia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione o stress accumulato. Single, per molti di voi invece la scelta delle persone che incontrerete sul vostro cammino sarà molto importante: spesso, l'intuito inganna mostrando cose diverse da ciò che realmente si riveleranno in seguito. Meditate! Nel lavoro, invece, il disordine che avete in testa non farà chiarezza nel vostro operato: prendetevi del tempo per mettere in ordine e potrete ripartire a gonfie vele.

Vergine - All'orizzonte si intravvede un lunedì valutato con la classica spunta relativa ai frangenti 'sottotono'. Sarà davvero così oppure no? Diciamo che la giornata appartenente a questa parte della settimana appena iniziata potrebbe essere abbastanza pensierosa per voi Vergine, pertanto vi sarà richiesta tanta concentrazione. L'oroscopo di domani 15 luglio consiglia in amore un po' di intraprendenza in più. Diciamo che per amare gli altri dovrete prima di tutto amare voi stessi, dunque fatevi un esame di coscienza. Inutile pretendere la luna da chi già vi dimostra abbastanza affetto: iniziate a coccolarvi di più senza piangervi troppo addosso, vedrete che alla lunga potrebbe essere il consiglio più giusto mai ricevuto. Single, malgrado una persona vi conquisterà il cuore, continuerete ancora a guardarvi intorno: come mai? Gli astri del momento invitano ad essere un po' più decisi in alcune particolari circostanze, sappiatelo. Nel lavoro, infine, sarete provati da tensioni pregresse e potreste dire delle cose di cui senz'altro poi vi pentirete subito. Quindi, cercate di contenervi di più cercando di rimanere positivi.

