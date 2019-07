L'Oroscopo dell'amore per single apre un varco per raggiungere la felicità amorosa e concretizzare i sogni di ciascun segno zodiacale alle prese con le faccende di cuore. Venere sempre presente in Cancro, ravviva il desiderio di una maggiore stabilità amorosa e le emozioni diventano più profonde e sentimentali. In questa settimana anche Mercurio entrerà in Cancro e sprigionerà una certa diplomazia, utile per il raggiungimento dei propri obiettivi amorosi. Di seguito le previsioni astrali settimanali segno per segno.

Una settimana promettente nell'oroscopo dell'amore

Ariete: il desiderio di affetto sarà molto forte in voi a inizio settimana e avvertirete una certa paura di restare soli. Luna in quadratura a Venere sottolinea un vostro atteggiamento troppo rigido nei confronti delle storie. Che ne dite quindi di aprirvi di più all'amore?

Toro: sentirete forte il bisogno di aprirvi a cambiamenti positivi che parlano di una vostra emancipazione, come andare a vivere da soli per seguire un senso di libertà che per voi non ha prezzo.

Urano cercherà di smuovervi dalla solita routine soprattutto a inizio settimana, poiché verso il weekend sarete troppo nervosi per progredire.

Gemelli: troppo critici e instabili nei confronti delle nuove opportunità amorose, man mano che la settimana avanzerà la Luna smorzerà questa freddezza sentimentale che non vi appartiene. La vicinanza di Venere vi riscalderà il cuore, attenzione solo a un weekend che vedrà transiti planetari troppo nervosi nei vostri riguardi.

Cancro: a inizio settimana una Luna opposta a Venere vi renderà piuttosto insicuri nei confronti delle nuove storie. Sempre sulla difensiva, la vostra emotività sarà in combutta con l'affermazione del vostro io. Poi a fine settimana ospiterete Mercurio nel vostro cielo che vi renderà più comunicativi e brillanti.

Leone: puntate tutto su una comunicazione brillante e intellettuale fino a sabato, con Mercurio che vi garantirà un buon approccio amoroso e intriganti novità in arrivo.

Poi l'astro mercuriano passerà nel domicilio del Cancro, ma potrete contare sempre su Marte che vi aprirà all'amore in modo molto dinamico.

Vergine: la rigida inclemenza di Saturno mal si adatta all'emotività lunare e avvierete un processo di introspezione delle vostre sensazioni proprio per via di questi influssi provenienti dal cielo astrologico del Capricorno. Vi sentirete molto soli ma chiudendovi in voi stessi non riuscirete ad approfondire nuovi legami sentimentali.

Previsioni astrali intriganti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di non farvi trascinare in un circolo vizioso che vi procurerà distacco nei confronti degli altri, proprio perché molto decisi a seguire le vostre insicurezze piuttosto che a osare in amore. A metà settimana potrete contare su una Luna favorevole che vi aprirà alle nuove storie con maggiore slancio emotivo.

Scorpione: una nuova fermezza avvolge le vostre sensazioni amorose e soprattutto a inizio settimana, vi renderà molto critici nei confronti delle opportunità amorose.

Ragione e sentimenti entreranno in conflitto e potreste prendere qualcuno in antipatia, scartandolo a priori dalla lista dei corteggiatori.

Sagittario: l'ottimismo di Giove smusserà le incertezze che vi ha procurato Marte e potrete ampliare la vostra sfera amorosa con spirito volitivo. Mai imbarazzati nei confronti delle nuove storie e molto fiduciosi nelle vostre capacità, andrete dritto alla realizzazione dei vostri sogni amorosi.

Capricorno: la Luna acuisce il vostro senso di responsabilità e rende l'amore più disciplinato. Avvertirete a inizio settimana una difficoltà a esternare i vostri sentimenti, eppure è forte il desiderio di dare una svolta alla vostra vita amorosa, quindi passate all'azione, arginando la vostra vulnerabilità.

Acquario: molto intuitivi in amore soprattutto giovedì e venerdì, quando una Luna molto socievole entrerà nel vostro cielo, sarete vivaci ma intolleranti a ogni tipo di vincolo. Ricercherete maggiore libertà e accetterete solo un partner che non vi opprima e vi lasci liberi di vivere i vostri spazi.

Pesci: la Luna nel vostro cielo a fine settimana vi renderà molto riservati e introversi, impegnati a capire la vostra interiorità. Utilizzate questa propensione al misticismo e l'intuizione per aprirvi all'amore in modo costruttivo, il vostro destino sarà favorito dalla fortuna.