Una nuova settimana si affaccia all'orizzonte e le attese sono puntate tutte verso l'Oroscopo del giorno 15 luglio 2019 redatto come sempre in relazione all'amore e al lavoro. Sotto diretta analisi da parte dell'Astrologia, come da titolo, sono i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale, ossia Bilancia, scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di mettere a nudo il simbolo astrale più fortunato?

Ad avere le carte in regola per passare un lunedì all'insegna della fortuna e del buon umore sarà senz'altro il Capricorno. Il meraviglioso simbolo di Terra potrà contare su una splendida luna nel segno, in arrivo nel settore a partire dalle ore 01:04 del primissimo mattino. Non sarà affatto male il periodo nemmeno per altri due segni: Bilancia e Sagittario, valutati entrambi a cinque stelle. Poco da fare invece, secondo le previsioni di lunedì 15 luglio, per coloro nativi dei Pesci nel frangente classificati in 'sottotono'. A seguire i dettagli.

Classifica stelline 15 luglio 2019

l prossimo inizio lunedì d'inizio settimana è pronto per essere valutato. A dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questa ripartenza settimanale, come da copione, la nuova classifica stelline interessante in questo caso la giornata del 15 luglio 2019. In apertura abbiamo già parlato dei tree segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici Pesci. Quindi adesso non resta altro che passare direttamente al responso finale.

A seguire la scaletta con i rapporti di forza tra i sei segni in analisi in questo contesto:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Pesci.

Oroscopo lunedì 15 luglio, amore e lavoro

Bilancia - Partirà in grande stile questo vostro lunedì d'inizio settimana, preludio senz'altro ad una giornata davvero con i contro-fiocchi. Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro.

In amore, sarà un giorno felice specialmente per le coppie. L'intesa sarà totale e profonda e ritroverete dei slanci emotivi di grande vigore: approfittatene per una cenetta romantica... Single, i tempi saranno maturi per l’amore, tuttavia siate più docili e attenti alle persone che avete accanto, soprattutto quelle che sono già innamorate di voi (ma voi non lo sapete!). Cercate di essere più decisi e determinati nel dialogo con una persona a voi cara, perché potrebbe essere il momento per mettere a segno qualcosa di tenero e longevo: le previsioni del giorno senza meno invitano ad essere lesti e convinti!

Nel lavoro infine, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

Scorpione - Il prossimo lunedì sarà di certo sufficientemente buono per voi Scorpione. In generale, una sensazione di appagamento o di calore che senz'altro riuscirete a dare o che magari riceverete dagli altri, concorrerà senz'altro ad accrescere la vostra sicurezza.

L'amore, si tingerà di felicità e sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti del partner ascoltandolo pienamente. Per più di qualcuno potrebbe essere questa una circostanza ideale per esprimere, ancora una volta, i veri sentimenti alla persona amata. Single, potrete ricevere delle risposte che riguardano il lato sentimentale. Potreste stringere bellissime amicizie, che potranno lasciare spazio a dolci e tenere attrazioni. Nel lavoro, avrete la possibilità di migliorare le vostre economie e fare in modo di rendere perfetta questa giornata. Adottate i giusti accorgimenti, magari facendovi aiutare da un collega.

Sagittario - Una giornata speciale si staglia per voi all'orizzonte: in una parola, potrebbe risultare per qualche Sagittario addirittura favolosa! Diciamo che, senz'altro, sarete proprio voi a fare la parte del leone in molte situazioni. In amore, nell'aria sono già attive eccellenti novità, diciamo che potrebbero bussare alla vostra porta del cuore molto presto. Gli astri che contano assicureranno tanta energia e anche un buon numero di soddisfazioni personali. La vita di coppia godrà di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare bene (almeno sulla carta). Single, il vostro modo di fare allegro e ottimista vi renderà belli agli occhi degli altri, amplierete il giro delle conoscenze e gli ambienti che frequenterete saranno eleganti ed accattivanti. Ci sarà anche una simpatia da coltivare: iniziate e sarete subito felici! Nel lavoro intanto, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi, tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Capricorno 'top del giorno' - Giornata coincidente con l'avvio della settimana valutata al massimo delle possibilità, ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. Il perché lo abbiamo già anticipato: in arrivo nel settore una rigogliosa Luna nel segno pronta a favorire senz'altro i contatti interpersonali, soprattutto a livello affettivo/sentimentale. Le predizioni di lunedì quindi vedono in rialzo le vostre quotazioni d'amore: con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete a rivoluzionare le regole. La situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Single, giorno felice per la maggior parte di voi, porterà novità, nuovi incontri e tanta gioia di vivere. Potrebbero arrivare belle novità, in particolare per chi ha il cuore libero. Nel lavoro, il cielo vi spingerà a primeggiare ad ogni costo. Meno male che vi appoggerà in tutto ciò che farete e vi assicurerà i contatti con le persone giuste.

Acquario - Partirà e si chiuderà in modo decisamente normale questo vostro avvio settimanale, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. In alcuni casi nonostante gli impegni, troverete il modo di svagarvi o magari recuperare una passione sopita da un po'. In campo sentimentale dunque, sarete alla ricerca di sicurezza emotiva e romantica nei vostri rapporti. Sarà tempo di pianificare una conversazione costruttiva con il vostro partner, in particolare per quanto riguarda i progetti futuri insieme. Single, sarà arrivato il momento di prendere una decisione seria e responsabile perché Venere, speculare positiva al 85%, sarà dalla vostra parte. Cercate di essere chiari con la persona interessata e ditele quali sono i vostri sentimenti, vedrete che la sincerità vi porterà fortuna. Nel lavoro invece, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali. Sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi, ma non avete ancora capito che gran parte del vostro successo dipenderà soprattutto da chi collabora con voi! Dunque, se non volete più accontentarvi dei soliti risultati, selezionate i vostri collaboratori con criterio.

Pesci - Certamente, carissimi amici Pesci, ben poco avrete da guadagnare dalla giornata di lunedì, pronta a dare l'amara impronta del 'sottotono' a questa parte iniziale della settimana. A rendere il periodo flemmatico e poco reattivo sarà indubbiamente ancora Nettuno, nel frangente in quadratura a Giove e quest'ultimo speculare negativo al 80%. Secondo l'oroscopo del giorno 15 luglio, riguardo l'amore, una sensazione di mancanza d'affetto potrebbe rendervi irascibili. Invece di essere suscettibili, cercate di rimanere calmi e parlate apertamente con chi amate, in modo da risolvere eventuali problemi. Se single invece, qualche volta quando vi svegliate non avete ancora ben chiaro cosa fare della vostra giornata, non è così? Esatto, diciamo che vorreste sempre che il giorno fosse particolare e mai noioso. Il vostro potrebbe essere un bel punto di partenza, ma non sempre si potrà realizzare, quindi qualche volta dovete pur accontentarvi della quotidianità della vita e della monotonia, il che non significa per forza tristezza! Nel lavoro, per chiudere, vi portate dietro un po' di stanchezza, ma sarà solo un momento passeggero! Le vostre idee torneranno presto brillanti e originali come sempre.