L'Oroscopo di domani 10 luglio 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposti ad accurato controllo, come da titolo, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Come sempre, anche adesso a fare la differenza sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai segni dello zodiaco relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene iniziamo immediatamente ad anticipare qualcosa mettendo in rilievo i due simboli astrali ritenuti, a ragione (la nostra), al massimo della positività nel periodo esaminato.

Pubblicità

Pubblicità

In questo caso il prossimo mercoledì cadrà 'a fagiolo' per il segno del Toro, valutato in giornata super-fortunata alla pari del Cancro: i simpatici amici appartenenti ai due simboli astrali appena citati avranno a favore una promettente Luna, presente nel comparto dello Scorpione dalla tarda mattinata del 10 luglio. Invece, sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle previsioni zodiacali del 10 luglio, coloro nativi sotto al simbolo astrale della Vergine, quest'oggi valutati in giornata 'sottotono'.

Pubblicità

Diamo spazio alla scaletta con le stelle quotidiane e subito dopo alle predizioni giornaliere, vediamo cosa avrà da ribattere in merito l'Astrologia del momento

Classifica stelline 10 luglio 2019

Pronta da divorare in un attimo, ecco la nuova classifica stelline interessante il giorno 10 luglio, appena approntata e resa disponibile per voi lettori. Abbiamo già svelato in apertura articolo quali saranno i segni top e flop del periodo, il tutto sotto l'egida di una splendida Luna in Scorpione. Adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 10 luglio, l'amore e il lavoro

Ariete - Il prossimo mercoledì non presenta penalizzazioni importanti per voi Ariete. Anzi, quasi tutto il periodo potrebbe scorrere all'insegna della calma e nella serenità più assoluta. Diciamo pure che, forse, un paio di progetti che avete da parte da un bel po' di tempo potrebbero finalmente essere messi in gioco.

Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore, la giornata inizierà probabilmente con un briciolo di dolcezza ma anche con la solita noia: molti di voi si ritroveranno con un partner 'fuso', privo di energie e mancanza di passione, il che vi darà l'arduo compito di risollevare il suo morale, probabilmente a pezzi. Single, dovete impegnare più tempo in direzione di un eventuale rapporto sentimentale: non perché l'avete poco a cuore, ma solo per il fatto che alcuni momenti favoriranno la rimessa in auge di buone care abitudini, forse un po' perse.

Pubblicità

Nel lavoro, poche novità di rilievo, purtroppo il periodo e gli astri in merito alle attività economiche son quello che sono: a colpire a tradimento potrebbe essere la noia, la stanchezza o la ripetitività.

Toro - Secondo le stelle del momento, portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente, ovviamente per i più intraprendenti tra voi Toro. Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore.

Pubblicità

In amore, non avrete problemi sia nel proporre situazioni nuove nell'affrontare questioni difficili. Siate convinti nel creare atmosfere speciali o nell'organizzare serate romantiche: fatelo senza timori e godete l'attimo, alla fine ringrazierete l'Astrologia. In coppia, il vostro fascino incendierà le fantasie della persona amata rendendo viva anche la sua gelosia (purtroppo!). Single, qualcuno vi odia per quello che gli avete fatto passare tempi (anni?) addietro: occhio a possibili vendette (quelle 'd'amore' sono sempre le più crudeli!). Invece parlando più in generale, non lasciatevi abbindolare da storielle poco credibili: siate realisti. Nel lavoro, se in attesa di riscontri o di risposte, qualcosa potrebbe muoversi tra il fine e l'inizio settimana: state in campana e soprattutto sereni.

Gemelli - Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi intoppi, ottima anche in relazione al prossimo fine settimana. Il mercoledì in analisi avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. In amore, gli astri senz'altro invitano a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, a voi invece il cuore batterà tranquillo senza ansie né turbamenti. I rapporti procederanno all'insegna dell'armonia, proiettati verso un domani perfetto: che dire di più? Beati voi! Nel lavoro infine, come si suol dire 'non si muove una foglia!': in attesa che qualcosa cambi in meglio, cercate di essere un po' più parsimoniosi nelle spese.

Cancro - Molto positive le previsioni per questo mercoledì: giornata calma, sicuramente molto reattiva riguardo la quotidianità generale. Tuttavia, da tenere in considerazione che potrebbe partire molto blandamente la mattinata e solo a fine giornata potrebbe riprendere un po' più vigore. Le previsioni di mercoledì prevede in amore, questo periodo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio nell'affrontare e vivere serenamente la vostra vita di coppia. Single, i pianeti saranno completamente dalla vostra parte ed un vostro sorriso (spontaneo e non di circostanza!) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia o sul fascino, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, alcune situazioni che sembravano difficili da gestire, alla fine risulteranno tutto l'opposto: ingraziatevi l'amicizia di un collaboratore, indispensabile in un prossimo futuro.

Leone - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. In amore, gli astri preannunciano con una certa sicurezza che molti Leone, anche se non tutti, riusciranno a ricucire strappi in seno al rapporto, anche importanti. Il periodo sarà quello giusto e le condizioni di spirito ideali per risolvere le recenti incomprensioni. Si intravvede in giornata un incontro casuale, non scontato, che potrebbe avere per tanti di voi dei riflessi altamente emotivi. Single, sarà questo un giorno diverso per voi, diciamo pure molto speciale: entrerete in contatto con il vostro spirito più profondo riuscendo finalmente a perdonare voi stessi su alcune azioni del passato per le quali provate ancora dei grandi sensi di colpa. In questo caso, datevi una linea da seguire. Nel lavoro, senza dubbio non potrete ancora toccare con mano un vero e proprio cambiamento, tuttavia sprazzi di luce potrebbero già avvertirsi.

Vergine - Questo giorno interessante il giro di boa di metà settimana, per la maggior parte di voi Pesci si prevede abbastanza 'sottotono'. Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane, pertanto inutile sbuffare, bisogna invece avere tanto autocontrollo e aspettare. L'oroscopo di domani 10 luglio consiglia in amore, impegnati come al solito in mille faccende, avete sempre meno tempo per la persona amata: prendetevi una serata di libertà. Le stelle sottolineano il fatto che, pur avendo fatto di tutto per dimenticare una persona, quando meno ve l’aspettate si rifà avanti con l’intenzione di ricominciare... Single, un ostacolo o una piccola delusione oggi potranno amareggiarvi. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione. Attenti agli abbagli amorosi, ok? In molti casi la passione e la sensibilità potrebbero farvi incappare in qualche insidia capace di agitare non poco il vostro cuore. Nel lavoro intanto, potrebbero aprirsi nuove opportunità per i giovani, oppure occasionali contratti a tempo. Riponete la vostra incondizionata fiducia in 'quella persona' che sapete: presto qualcosa vi darà ragione della scelta.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.