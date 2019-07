L'Oroscopo del 9 luglio è pronto a svelare l’esito della giornata di martedì per i dodici segni dello Zodiaco. Amore romantico per i nativi dell’Ariete, mentre una chiamata potrebbe segnare i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni astrali per i dodici simboli.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Il vostro è un segno che ama la vita movimentata. In amore, le attuali energie planetarie vi danno la possibilità di far conoscere il vostro lato romantico alla persona speciale.

Pubblicità

Pubblicità

Sul lavoro dovete fare tutto il possibile per impressionare le persone intorno a voi.

Toro – In questa giornata di martedì dovete superare delle situazioni spinose. In amore, se non fate qualcosa di abbastanza semplice, la vostra vita amorosa potrebbe diventare confusa. Nel campo lavorativo, avete un progetto importante da finire entro oggi.

Gemelli – Le prossime giornate sono di recupero, soprattutto per coloro che hanno bisogno di amore. Siete in ansia per alcuni progetti di lavoro che faticano a funzionare.

Pubblicità

In amore ci sono parecchi malintesi. Le coppie forti riescono a recuperare, quelle deboli, invece, devono fare attenzione.

Cancro – Può sembrare che le persone non vi prendano sul serio. Se è così, potrebbe essere un segnale per farvi capire che siete voi quelli che hanno bisogno di alleggerire le cose. Ricordate che la vita è un gioco. Siamo dei granelli di polvere che fluttuano nello spazio. Cercate di non prendervi troppo sul serio. Giornata meravigliosa per gli innamorati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Sembra esserci un'armonia tra voi e la persona speciale.

Leone – Questo è un periodo molto attivo, anche se non mancano piccole tensioni. Potreste sorprendervi a sognare a occhi aperti invece di lavorare oggi. Forse troverete più risposte nei sogni che nella realtà. In amore dovrete fidarvi del vostro partner.

Vergine – Giornata adatta per mettere in moto i vostri progetti. C'è un’energia che vi spinge a raggiungere i vostri obiettivi. Non esitate a chiedere aiuto se ne avete bisogno. Se state cercando l'amore, capirete che non è facile trovarlo subito ma non dovete perdere la speranza.

Previsioni di martedì 9 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – C'è un'energia espansiva dalla vostra parte che vi spinge alla prosperità, soprattutto nel settore lavorativo. Prendete il controllo della situazione e agite in base alle vostre emozioni. Non trattenetevi dal fare qualcosa solo perché avete il timore di ferire i sentimenti di qualcuno. Fate ciò che meglio per il vostro benessere.

Scorpione – Questo martedì invita a essere positivi e a evitare complicazioni nei rapporti con gli altri.

Pubblicità

Da superare questo momento sono soprattutto i ricordi. Nel lavoro molti stanno cercando di ritornare a essere attivi. Non è facile, ma dovete farcela.

Sagittario – Negli ultimi tempi, molti di voi hanno già ricevuto una chiamata, e in poco tempo hanno dovuto cambiare o ammettere di aver sbagliato percorso. In amore dovete adottare un approccio più delicato e sensibile nei confronti della persona speciale.

Capricorno – La vostra vita sta decollando in molte direzioni diverse.

Pubblicità

Fate un passo alla volta e ricordate di mantenere un buon senso dell'umorismo in ogni situazione. In amore sarete soggetti a forti emozioni, ma non lasciatevi trasportare troppo.

Acquario – Questo è un grande giorno per voi. Le vostre idee potrebbero diventare qualcosa di grande proprio davanti ai vostri occhi. Ricaricatevi e mettete in moto i vostri sogni. Potete fare ottimi affari, se ci provate.

Pesci – Oggi potreste sentirvi come se un tornado vi avesse catturato. Le cose vi girano intorno e tutto sembra essere fuori controllo. Non stressatevi. Ci penserà il tempo a mettere ogni cosa al suo posto. Possibile incontro sentimentale nei prossimi giorni.