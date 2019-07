L'Oroscopo di domani 19 luglio 2019 riparte con le valutazioni relative all'amore e al lavoro tastando il polso al prossimo venerdì. Ansiosi di conoscere come sarà il quinto giorno della settimana? Ovviamente la risposta è da considerare assolutamente affermativa, come sempre del resto. In evidenza quest'oggi la classifica con le stelline quotidiane e le immancabili previsioni zodiacali. Come da titolo, ad essere direttamente interessati alle dalle analisi odierne i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A fare la differenza tra i sei simboli astrali appena citati sarà senz'altro la splendida Luna in arrivo proprio questo venerdì nel comparto dei Pesci. Parlando di segni positivi e negativi quindi, ad avere la 'palma d'oro' di migliori in assoluto saranno coloro del Toro e della Vergine, entrambi con cinque stelle e super-favoriti sia in campo sentimentale che nelle situazioni a carattere lavorativo.

Intanto, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno di sicuro coloro appartenenti al Cancro. Agli amici nati nel predetto simbolo d'Acqua le previsioni zodiacali del 19 luglio annunciano una giornata sottoscritta da tre stelle, pertanto si prefigura per molti lo spauracchio dei frangenti segnalati con il 'sottotono'.

Classifica stelline 19 luglio 2019

Come si presenterà l'ultima giornata lavorativa della corrente settimana?

Questa è la domanda in voga nel periodo periodo alla quale cercheremo di dare una risposta in questa sede. Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere prontamente (si spera anche efficacemente) è la nostra onnipresente classifica stelline quotidiana, in questo caso interessante la giornata del 19 luglio 2019. Al vertice della scaletta con le stelle del momento figurano i già annunciati segni relativi a Toro e Vergine, vincenti soprattutto in campo sentimentale.

Per gli altri segni? Tutt'altro programma si presume possa portare la giornata in esame agli amici del Cancro, sottoposti alla dura legge dei periodi negativi. Bene, anticipato quanto necessario, non resta che andare ad approfondire la scaletta comprensiva delle stelline attribuite ai restanti segni:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo venerdì 19 luglio, lavoro e sentimenti

Ariete - In arrivo un venerdì 19 luglio discreto.

La giornata riguardante la parete terminale dell'attuale settimana sarà in linea con la più scontata delle routine, anche se non mancheranno momenti poco congeniali specialmente verso qualcuna delle cose che andrete a fare. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata a tratti anche interessante per poter mettere in moto progetti o anche relazioni a stampo affettivo.

Le stelle saranno abbastanza ben disposte a dare una mano con in primo piano una dolce Luna in Pesci. Buono il frangente, indispensabile per chi vorrebbe togliersi qualche sassolino nella scarpa. In coppia, non aspettatevi più di tanto. Single, qualcuno vi pensa intensamente e sta già cercando dei motivi validi per (ri)avvicinarsi. Convinti? Diciamo che in fondo dipende molto anche da voi: se vi interessa davvero fate in modo da facilitare eventuali approcci, ok? Nel lavoro, intanto, visto il periodo un po' così, qualcuno di voi, come accade sovente da un po' di tempo a questa parte, potrebbe dare l'impressione di essere distaccato dalla propria realtà lavorativa.

Toro - Una giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. In amore, a dominare nel corso del venerdì un senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che più amate al mondo: speriamo caldamente possa essere il partner abituale! Più di qualcuno potrà contare sulla buona armonia di coppia, quindi non avrà pressoché alcun problema in tal senso: mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia, magari organizzando un viaggio solo per voi due. Single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok? Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità. Nel lavoro invece, sarete smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi. Se saprete coinvolgerli con entusiasmo in nuove opportunità professionali, senz'altro andrete incontro ad un deciso aumento del feeling di gruppo.

Gemelli - Partirà bene questo vostro quinto giorno dell'attuale settimana, si o no? Bene, visto l'attuale carta del cielo diciamo pure che non sarà né troppo negativo né altrettanto troppo positivo. Insomma una via di mezzo tra negatività e positività con un leggero vantaggio a favore di quest'ultima. In amore, non vi saranno troppe difficoltà nel rapporto. Diciamo che il partner sarà disponibile a fare eventualmente la pace e molte persone simpatiche incroceranno il vostro cammino. In coppia avrete ben sotto mano alcune situazioni ritenute finora sfuggenti, riuscendo a venire a capo di parte 'della matassa': ci vorrà tempo e pazienza, ma alla fine potreste farcela. Single, le stelle consigliano di rilassarvi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Nel lavoro, probabilmente qualcuno tra voi dovrà portare avanti un grosso impegno: i prossimi giorni saranno dunque cruciali.

Cancro - Il prossimo venerdì sarà incanalato al 'sottotono', indicativamente sottomesso ad un probabile fuori controllo generale. Quindi prevista al ribasso questa parte finale della settimana. Le previsioni di venerdì pertanto, visto il quadro odierno non troppo favorevole consigliano tanta pazienza in amore. Eventuali cambiamenti non tarderanno ad arrivare: coloro che avevano in mente di apportare modifiche alla propria vita sentimentale potranno farlo, ma a loro rischio e pericolo! Volendo, invitiamo a fare molta attenzione però: sappiate mantenere la calma soprattutto nel dialoghi con il partner senza dare in escandescenze, ok? Single, si prevede per molti di voi una giornata valutata come 'sottotono' con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo 'no', dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). Nel lavoro invece, sarete preoccupati per alcune questioni finanziarie che da un po' di tempo vi tengono sulle spine. Proprio per questo, non riuscirete a dare il meglio di voi. Se non volete correre il rischio di ingarbugliarvi il cervello, rilassatevi e nella peggiore delle ipotesi chiedete consiglio.

Leone - Questo fine settimana per tanti di voi del Leone partirà non troppo bene, ma si riprenderà parzialmente strada facendo. Comunque non c'è da aspettarsi chissà che da un eventuale cambio di rotta, sempre dentro i margini delle solite quattro stelle resterà il periodo. In amore, poco o nulla di interessante ma tutto rientrante nella solita routine. In coppia dovete impegnare più tempo in direzione del rapporto sentimentale e non perché l'avete poco a cuore, intendiamoci. Sappiate che alcuni momenti, se scelti con tempismo, favoriranno la rimessa in auge di alcune buone abitudini ultimamente (forse) un po' perse. Single, saprete dimostrarvi intraprendenti e, grazie a questo, raggiungerete un discreto successo con la persona che vi piace. Puntate sul gioco di sguardi: di solito funziona alla grande! Nel lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine un quantità incredibile di incarichi. Potreste fare certamente un figurone con colleghi e superiori dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito. Ottimo così, però ogni tanto respirate, ok?

Vergine - Il prossimo giorno in arrivo sarà di certo meraviglioso per voi della Vergine. Gli astri, in primis la splendida Luna in Pesci, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali, con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo. L'oroscopo di domani 19 luglio pertanto consiglia in amore massima fiducia in se stessi. Alcuni di voi Vergine, parecchio agitati e nervosi per colpa di situazioni sentimentali stressanti vissute nei giorni scorsi, troveranno giovamento in lunghe e tranquille passeggiate nel verde. L'affetto per la persona amata chiuderà il cerchio rendendo questa giornata ancora più speciale. Cosine da sistemare all’interno dell’abitazione. Single, presto arriverà una persona capace di mettere in subbuglio anima e corpo: reggerete all'emozione? Diciamo che, senza dubbio, non potete ancora toccare con mano un vero e proprio cambiamento, tuttavia già si intravvede qualche sprazzo di luce nuova. Nel lavoro, per concludere, riuscirete a risolvere un imprevisto portando a termine un affare importante. Pertanto si prevedono discreti guadagni e agevolazioni in carriera: un doveroso grazie alla vostra bravura..

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.