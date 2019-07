L'Oroscopo del giorno 20 luglio 2019 è pronto ad analizzare insieme a voi il probabile andamento messo in conto al prossimo inizio weekend. In base alle ultime analisi astrologiche, sabato a tenere banco sarà una meravigliosa Luna in Pesci, già presente nel settore dalla tarda serata di venerdì. Ansiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del momento? Bene, allora passiamo immediatamente ad anticipare qualcosa dell'Astrologia relativa ala ripartenza del weekend concentrando l'attenzione sui sei segni sotto indagine in questo contesto, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Andiamo dunque per gradi svelando i più fortunati in assoluto: quest'oggi ad avere la meglio nell'ambito della nostra classifica senz'altro il Capricorno affiancato alla pari da Pesci. Entrambi i due predetti simboli astrali avranno ottime referenze in campo sentimentale: meritate le cinque stelline della fortuna grazie alla Luna pienamente positiva. Volendo invece guardare un attimino in direzione di chi sta a metà tra positività e negatività, l'indice punta dritto verso il Sagittario e l'Acquario, sottoscritti in giornata a quattro stelle.

Invece, visto l'attuale cielo astrale poco performante, le previsioni di sabato 20 luglio invitano alla calma gli amici aventi nel proprio Tema Natale lo Scorpione e la Bilancia: al primo è messo in preventivo un sabato 'sottotono' mentre al secondo l'aria risente già del probabile 'ko' generato da astri poco affabili al segno. Andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 20 luglio 2019

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline, nel contesto interessante la giornata d'inizio weekend coincidente con quella del 20 luglio 2019.

A essere messi sotto controllo, come tra l'altro già ampiamente evidenziato in apertura, i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale. Nell'anteprima messa in evidenza poc'anzi infatti, a risultare vincenti a questo giro sia Capricorno che Pesci, entrambi giudicati dall'Astrologia quotidiana al top. In coda alla scaletta di oggi invece solo Scorpione e Bilancia, purtroppo sottomessi alla dura prova di astri particolarmente dissonanti rispetto al segno.

A seguire il riepilogo generale con le stelle attribuite dall'Astrologia ai singoli segni:

★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 20 luglio, la giornata

Bilancia - Questo fine settimana per tutti voi della Bilancia partirà in salita e potrebbe (forse) anche continuare in acque abbastanza impegnative. In amore, sarete fuori strada se pensate che il partner sia il diretto responsabile del vostro malumore!

Alcuni vostri disturbi psicosomatici dovuti ad alcune tensioni svaniranno solo se saprete utilizzare tanta pazienza unita a molto relax in seno al rapporto. Calmatevi, non stressate la vostra metà con inutili litigi tanto servirebbe solo a fomentare ripicche e contro-offese, ok? Single, giornata poco positiva in amore anche per tantissimi di voi 'solitari'. La stanchezza prenderà il sopravvento e potrebbe complicare una situazione già poco felice: le previsioni del giorno indicano con saggezza di ricaricare buona energia, magari passeggiando lungomare nelle prime ore del mattino.

Nel lavoro invece, fate molta più attenzione a come vi comporterete in questa giornata poiché potreste generare negli altri un po' di astio. Per molti di voi in questo periodo essere 'additati' da colleghi o peggio, dai superiori, non sarebbe proprio la cosa migliore. Se avvertirete un po' di movimento attorno a voi, lasciatelo scorrere e non provate a frenarlo: per una volta le vostre solite insicurezze buttatele dietro le spalle!

Scorpione - In arrivo un giorno poco efficiente proprio in questa parte della settimana coincidente con la partenza di un nuovo weekend. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento 'sottotono', con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio. In amore, potrete fare affidamento sulla sintonia creatasi ultimamente, ma per raggiungere una vera intesa con la persona amata dovrete assecondare anche le sue necessità e non solamente le vostre. Single, i vostri ideali vi faranno venir voglia di riprendere conversazioni precedenti, laddove eventualmente interrotte, magari anche in modo brusco. A qualcuno potrebbe presentarsi dal nulla una vecchia amicizia sotto toni abbastanza promettenti in termini di romanticismo: cercate di coltivarla senza troppe pretese. Nel lavoro, se perderete troppo tempo con le chiacchiere non troverete poi abbastanza risorse per sviluppare quel progetto che sapete. Invece dovreste esporre a chi di competenza dubbi o soluzioni a riguardo. Sarete eccessivamente sorpresi delle vostre capacità, mentre gli altri vi temeranno proprio per questo: evidentemente hanno capito quanto siete abili, fate attenzione quindi.

Sagittario - Partirà abbastanza bene questo vostro sabato di fine settimana, anche se potrebbe in alcuni casi dover sottostare a qualche inatteso stop. Attraverso le piccole cose quotidiane, anche le più insignificanti purché interessanti e positive per i vostri interessi, riuscirete a riappropriarvi di quella sicurezza che mancava da un pezzo. In amore, se ci sarà qualcosa da chiarire fatelo oggi o massimo domani visto che avrete più tempo a disposizione. Così facendo vi sentirete più tranquilli e il vostro partner potrà avere con voi un dialogo sereno e sincero. Solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole. La fortuna sarà sicuramente dalla parte di chi crede fermamente nelle proprie possibilità, sappiatelo! Single, la vostra vita sentimentale vi darà grandi soddisfazioni. Sentirete il bisogno di potervi immergere completamente negli affari di cuore, quasi nulla turberà la vostra serenità: approfittatene per fare magari nuovi interessanti incontri. Nel lavoro per chiudere, pensate a svolgere tutto quello che vi sarà stato commissionato, senza riflettere troppo nel guardare (come al solito!) le lancette dell'orologio. La posizione di alcuni Astri vi farà infatti apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti in tempi ridotti.

Capricorno - In arrivo un giorno molto promettente in termini di fascino e sensualità. Valutata nelle predizioni di sabato come perfetta, la giornata restituirà a molti Capricorno notevoli soddisfazioni in molti campi. Ottimo il periodo per qualcuno di voi specialmente nel primo/metà pomeriggio quando, grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna, finalmente riuscirete a risolvere una situazione che da un po' vi tiene in apprensione. In amore, certamente il destino sarà dalla vostra, le cose gireranno a favore e vi lasceranno finalmente sereni e soddisfatti. Datevi veramente da fare in ogni situazione a stampo affettivo, così sarete solo voi i protagonisti dei prossimi cambiamenti, decisamente importanti in primis per la vita di coppia. Single, avrete risposte positive alle iniziative prese qualche settimana addietro. Vi sentirete capaci di affrontare gli ostacoli, il morale ci sarà e sarete efficaci nel metterlo in pratica, ovviamente verso chi vi interessa. Nel lavoro, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno potrebbe avverare, ma sarà il risultato di un grande impegno e di un faticoso operato. Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita, ma la cosa fondamentale sarà che porterà un cambiamento nella vostra routine. Preparatevi a iniziare qualcosa di positivo.

Acquario - Una giornata il linea con il più normale dei periodi, con un sabato all'insegna della solita routine per tanti di voi Acquario. Diciamo che qualche lieve contraddizione aleggerà nella prima parte della giornata, poi però ritroverete tranquillità e sicurezza nel fare, proporre e/o disporre l'andazzo quotidiano. In campo sentimentale, prendete tutto il tempo necessario per pensare, fatelo soprattutto prima di agire e senza dimenticare quanto segue: trovare compromessi nella vita di ogni giorno non significa essere per forza deboli di carattere ma, al contrario, scaltri con visione lungimirante. In questo modo infatti senz'altro otterrete maggior sicurezza verso voi stessi e poi anche nei confronti del partner. Single, sarete tentati dal mettere in gioco nuove idee, magari alcune anche un po' insolite: non abbiate paura di allontanarvi dalla sicurezza di sentieri già battuti, soprattutto perché avete i mezzi per rilanciare o per iniziare nuove è più interessanti storie d'amore. In realtà, una persona molto presto invaderà di prepotenza i vostri sogni erotici più segreti: trasformare un desiderio in realtà a volte è più facile di quanto possa sembrare... Nel lavoro invece, non lamentatevi se ne avete molto in questo periodo. Tutto procederà secondo le vostre più rosee aspettative, dunque potrete consolidare la vostra posizione e ottenere consistenti soddisfazioni.

Pesci - In arrivo un giorno speciale, a tutto tondo sia con la parte sentimentale della vita come anche nei confronti delle situazioni inerenti le attività quotidiane. In questo caso, visto l'ottimo frangente a disposizione questo e' il momento ideale per mettere in pratica soluzioni idonee a risolvere quel problema annoso che molti di voi Pesci ben conoscono. Pertanto, dato l'ottimo cielo a disposizione, l'oroscopo del giorno 20 luglio invoglia a passare direttamente all'azione nei riguardi di eventuali situazioni d'amore che dovessero necessitare di un 'ritocchino'. Con questa splendida Luna, favorevole e positiva al segno e da venerdì sera pronta a dispensare tutto il suo contributo, sarà davvero difficile sbagliare. Il buon esito di certe situazioni sentimentali non sarà tutto merito della Luna o della fortuna che peraltro non mancherà, ma sarà anche frutto della passione che c'è tra voi e chi avete nel cuore. Se single invece, potete imparare tanto dai vostri ultimi errori. La calma interiore unita alla sicurezza aumenterà il vostro fascino e la vostra tranquillità vi porterà successo verso chi vi piace. Nel lavoro, sarete allegri e il vostro spirito avrà tanta voglia di fare. Sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata positivamente. Se prima vi arrabbiavate per qualsiasi cosa, adesso il vostro fare combattivo uscirà fuori a garanzia di obiettivi importanti.