L'Oroscopo di domani 26 luglio 2019 è pronto a dare le giuste info (si spera) sul quinto giorno di questa settimana. In campo i settori legati al lavoro ed ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Quindi in evidenza quest'oggi, certamente destinati ad avere il positivo supporto da parte degli astri, solamente due segni scelti esclusivamente tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi di scoprire chi la spunterà in amore e nel lavoro? Secondo quanto estrapolato dalla Carta Astrale saranno Gemelli e Leone ad avere la meglio tra i sei segni sotto la lente di ingrandimento. Il generoso segno di Aria insieme a quello di Fuoco non avranno problemi difficili da arginare, per questo sono stati entrambi valutati in periodo a cinque stelle. Per quello che concerne il lato negativo della giornata, a dover lottare contro astri abbastanza avversi saranno di certo gli amici nativi dell'Ariete: a quest'ultimi le previsioni zodiacali del 26 luglio hanno messo in conto un venerdì decisamente 'nero'. Intanto, prima di andare ai dettagli, diamo lo spazio che merita alla scaletta con le stelle del giorno.

Classifica stelline 26 luglio

La nuova classifica stelline interessante il giorno 26 luglio 2019 è appena stata svelata. A ben figurare in primo piano il segno dei Gemelli e quello del Leone. Come si è visto nell'anteprima iniziale, la posizione a cinque stelle è stata già svelata. Vediamo dunque di approfondire il discorso visionando la scaletta relativa ai restanti segni, pronta da 'gustare' d'un fiato qui di seguito:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Toro, Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo venerdì 26 luglio, la giornata

Ariete - La giornata si prospetta quasi sicuramente portatrice di difficoltà unite a momenti abbastanza pesanti.

Calma! Per quanto concerne le attività quotidiane le stelle invitano alla massima concentrazione. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, potrebbe lievitare un calo di attrazione nell’intimità: insoddisfazione e vecchie ruggini torneranno a galla turbando l’armonia del vostro rapporto di coppia. Salvo poche eccezioni, non si tratterà altro di piccole baruffe facilmente rimediabili.

Single, è giunto il momento di farvi avanti iniziando a gettare le basi per una nuova conquista: pronti a tastare il polso a quella persona che ben sapete? Dai, cercate di scoprire cosa ne pensa... Sappiate comunque che un costante impegno favorirà conclusioni importanti: attenzione ai bastoni tra le ruote. Nel lavoro, invece, lo stress prenderà il sopravvento, un po’ per colpa vostra e per il restante a causa degli altri.

Richiesta tanta concentrazione.

Toro - Giornata quasi buona, valutata dall'Astrologia del momento come normale, dunque in linea con la routine che conoscete. In linea generale finalmente, dopo tanto tempo, potrete dire di aver raggiunto un buon equilibrio psico-fisico. In amore, migliora la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie.

Col partner continuate a remare insieme nella stessa direzione, solo così potete essere sicuri di andare lontano. Single, potrete spendere diverse ore di questa giornata dedicandole al piacere di incontrare gente nuova: approfittatene! In altri casi, invece, troverete un metodo efficace capace di dare spazio alla vostra 'insaziabile' voglia di incontrare gente nuova. Nel lavoro, infine, qualche ottima occasione a metà giornata farà senz'altro da volano al vostro sorriso. Si preannunciano previsioni positive anche sul lato economico e finanziario. Ci saranno guadagni in più? In teoria sì.

Gemelli - La giornata di questo venerdì sarà da considerare senza tanti problemi irrisolvibili, favorita da una meravigliosa Luna presente in Toro. In questo caso gli astri preannunciano tanta buona fortuna da sfruttare in diversi campi della quotidianità. Puntate tutto sul vostro buon intuito visto che avrete l'indice di autostima al massimo. In amore non fatevi influenzare dai giudizi degli altri, specialmente se espressi da persone poco competenti in materia. Nella vita di coppia trattatevi con i guanti: non stressate il partner con critiche troppo severe e spesso fuori luogo. Single, un gesto inaspettato da parte di un amico/a o conoscente vi rasserenerà. Qualcuno vi inviterà a riflettere su ciò che avete intorno ma non riuscite a vedere. In alcuni momenti del giorno sarete piuttosto permalosi: evitate discussioni con chi avete di fronte, ok? Nel lavoro, infine, fate attenzione nell’orientare correttamente energie e aspettative verso nuovi obiettivi. Astenetevi da giudizi perentori e accettate gli altri per quello che sono.

Cancro - Una giornata buona nella parte centrale e finale dopo una prima parte in leggero affanno. In più di qualche occasione riceverete il necessario aiuto da chi sapete e, giustamente, sarete chiamati a ricambiare in modo uguale o superiore. In generale fate pure volare la fantasia: stupite, meravigliate, siate allegri! Le previsioni di venerdì consigliano invece in amore un briciolo di sana attenzione in più. In coppia la vostra relazione funziona in modo davvero magistrale e tutto si preannuncia perfetto. L’unico desiderio che avrete sarà la speranza che duri così, per sempre. Una piccola novità potrebbe rallegrare la parte centrale del periodo. Single, con l'aiuto di Cupido potreste vivere una nuova storia d'amore, senza neanche capire come ci siete arrivati. In qualche situazione, se dovesse presentarsi un problema, basterà che chiediate consiglio al vostro amico/a di fiducia, sarà subito pronto e ben felice di darvi una mano (contateci!). Nel lavoro, invece, sarete brillanti ed impeccabili e tutto filerà liscio, secondo previsioni: mettete pure 'le mani in pasta' per fare quello di cui in realtà c’è bisogno.

Leone - Il prossimo venerdì si prefigura altamente positivo, a tratti anche stra-fortunato per la stragrande maggioranza di voi Leone. Ci sono sufficienti probabilità di trovare felicità ed emozioni a far da contorno alla vostra realtà quotidiana. In amore, se siete già legati in coppia, vivrete la giornata come una magica miscela di passione erotica unita ad un grande affiatamento. Altresì questo venerdì, oltre alla dolcezza, avrete a disposizione una sensualità senza pari: non sarà difficile farvi notare dalla persona che avete a fianco. Quindi, avanti decisi. Single, sarete sereni e rilassati, contraddistinti da una vivacità davvero contagiosa. Il consiglio per questo venerdì, rilasciato dalle stelle per tanti di voi, è quello di divertirsi e di non pensare ad eventuali problemi. Nel lavoro, potete allentare un po’ la presa: raccoglierete i frutti del passato. Intanto, studiate nuove strategie per migliorare ancora la vostra posizione.

Vergine - Il periodo in esame annuncia una giornata buona da metà pomeriggio in poi. La mattina dovrete essere più concentrati sulle cose che andrete a fare. Infatti, la parte terminale del periodo avrà l'apporto non indifferente di Nettuno, nel contempo in Trigono al Sole ed in sestile alla Luna. L'oroscopo di domani 26 luglio consiglia in amore una maggiore convinzione: mettete da parte eventuali dubbi e godetevi la compagnia della persona amata. Vincere le titubanze sentimentali è di vitale importanza per la salute del rapporto: la vera vittoria è quella di non arrendersi mai a nessuna difficoltà! Single, gli astri invitano alla calma: potrete puntare una 'nuova preda', ma non lasciatevi ammaliare se non sarete pienamente convinti, ok? Coraggio, gli astri vi daranno una forte spinta infondendovi sicurezza e passione. Nel lavoro, per concludere, sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che normalmente siete chiamati a fare, magari prestando attenzione anche ai minimi dettagli. Intanto lasciatevi pure alle spalle impegni e routine, cercando di superare le ansie di questo nuovo giorno.

