L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce il transito di una Luna efficiente e sensibile in Toro. L'astro d'argento in esaltazione garantisce l'approfondimento dei valori familiari, puntando su un rapporto più stabile e molto sensuale.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Saturno e Plutone dal Capricorno vi richiamano all'ordine e vi consigliano di attuare maggiore rigore nell'amore di coppia.

Troppa invadenza nei confronti del partner e un'attitudine al comando che nuoce alla relazione.

Toro: la Luna nel vostro cielo vi rende sempre alla ricerca di un benessere materiale che vi fa vivere la relazione a due in modo un po' irrequieto ed emotivo. Gli affetti sono molto radicati in famiglia e l'amore diventa coinvolgente e protettivo.

Gemelli: il Sole dal cielo astrologico del Leone veglia sul vostro amore di coppia e lo rende stabile.

Venere e Mercurio si impegnano per intensificare i sentimenti e Marte mette in risalto una spinta sensuale giusta, utile per rendere le sensazioni amorose più piccanti.

Cancro: l'amore per la famiglia viene approfondito in maniera stabile e deriva da una Luna presente in Toro, che conferisce grande importanza al focolare domestico. In coppia, sarete molto sensuali e i vostri sentimenti, grazie a un influsso venusiano molto potente, saranno stabili.

Leone: un'eccessiva passione potrebbe rendere il vostro amore di coppia troppo impulsivo e impetuoso, gli scatti d'ira potrebbero creare litigi, proprio per il vostro risentimento provocato da un accumulo energetico di Marte e Luna in quadratura. Cercate di moderare il tutto.

Vergine: siete molto desiderosi di svolgere una vita tranquilla in coppia, che abbia continuità. Saldi nei vostri affetti, cercherete di nasconderli al partner, controllandoli anche se all'improvviso potrebbero scoppiare in maniera inaspettata.

Novità nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: protettivi con il partner, sarete molto affettuosi in coppia. Una spinta inconscia vi farà cercare l'occasione di rendervi utili nella relazione, anche se magari potreste rimanere delusi poiché non ricambiati allo stesso modo dalla persona amata.

Scorpione: non sprecate il vostro tempo a litigare in coppia, forse per via di un'eccessiva 'testardaggine' che vi fa impuntare nelle vostre idee bizzarre.

Ricordate: un amore troppo disinibito potrebbe distogliervi dalla relazione di coppia, proprio perché spinti da un desiderio di ricercare sentimenti spregiudicati.

Sagittario: una nuova energia interiore vi viene conferita da un trigono favorevole di Giove con Sole che vi farà affrontare delle questioni fino ad ora tenute in sospeso. Un nuovo senso di benessere vi pervade nella relazione, attenzione solo a non lasciarvi sedurre troppo dai piaceri della tavola.

Capricorno: l'astro d'argento dal domicilio astrologico del Toro potenzia il vostro amore per la natura, allora che ne dite di organizzare una gita fuori porta, prendendovi un giorno di ferie? Potrete staccare la spina dalla solita routine e approfondire splendidi momenti a due.

Acquario: impulsi irrefrenabili e difficili da tenere a bada sono sprigionati da un'energia marziana difficile da incanalare nel modo giusto. Anche Luna mette il suo zampino e crea risentimento in coppia, tanto che potrebbero manifestarsi piccoli fastidi.

Pesci: fedeli e remissivi al vostro partner, sarete anche molto sospettosi e possessivi, tanto che alcune scenate di gelosia potrebbero manifestarsi in maniera inaspettata. Non siate troppo testardi nei confronti dell'amore di coppia e non seguite in modo eccessivo alcune fantasie che potrebbero rendervi troppo volubili.