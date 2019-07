Durante la giornata di giovedì 25 luglio, Ariete dovrà dare il massimo sul posto di lavoro, mentre Leone si sentirà piuttosto stanco. Giornata positiva per la Vergine grazie al suo ottimismo, mentre Acquario sarà alquanto nervoso. Infine, Gemelli cercherà di risolvere i problemi legati alla vita di coppia, mentre i Pesci potrebbero riavvicinarsi ad una persona cara. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 25 luglio 2019.

Previsioni oroscopo per la giornata di giovedì 25 luglio 2019 segno per segno

Ariete: dovreste darvi da fare in ambito professionale durante la giornata di giovedì, per cercare di trovare delle soluzioni ai vostri progetti lavorativi e riuscire a raggiungere il successo.

Voto - 7,5

Toro: giornata ricca di occasioni in ambito lavorativo per i nativi del segno. Cercate di guardarvi intorno e cogliete al volo le opportunità che vi presenteranno dinanzi a voi. Voto - 7,5

Gemelli: durante la giornata di giovedì 25 luglio, potreste riuscire a risolvere alcuni dei vostri problemi di coppia. Basta solo che siate calmi con il partner e un po’ seducenti. Voto - 7,5

Cancro: sarete energici giovedì 25 luglio, e ciò vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre aspettative e raggiungere degli importanti traguardi e ottimi guadagni.

Voto - 8

Leone: vi sentirete piuttosto stanchi e stressati, al punto che faticherete a portare a termine le vostre mansioni quotidiane. Cercate di ritagliarvi un momento per voi. Voto - 6

Vergine: giornata positiva per i nativi del segno, dove si sentirete in armonia con voi stessi. Approfittatene per cercare di costruire qualcosa sul vostro futuro. Voto - 8

Bilancia: avrete finalmente una tregua dai continui richiami del vostro capo durante la giornata di giovedì.

Questa è l'occasione buona per riuscire a ricostruirvi una reputazione solida. Voto - 7

Scorpione: cercate di evitare le discussioni e le polemiche con i vostri colleghi in quanto potreste esagerare con le parole e creare una lite che non volevate causare. Voto - 6

Sagittario: cercate di non strafare sul posto di lavoro in quanto non siete nelle condizioni per poter sostenere un carico di lavoro così pesante.

Voto - 6,5

Capricorno: vi sentirete molto meglio rispetto alle giornate precedenti da un punto di vista salutare e ciò vi consentirà di tornare al lavoro più determinati che mai e soprattutto, molto ostinati. Voto - 7,5

Acquario: potreste essere ancora alquanto nervosi durante la giornata di giovedì, al punto che basterebbe poco per far scoppiare la scintilla. Evitate il contatto con i vostri colleghi.

Voto - 6

Pesci: durante la giornata di giovedì, potreste riavvicinarvi ad una persona che ultimamente si era allontanata. Per quanto riguarda il lavoro, questo è il periodo perfetto per fare progetti per il futuro. Voto - 7,5