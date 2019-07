Una Luna in Toro nell'Oroscopo di giovedì sottolinea l'esigenza di una maggiore stabilità economica, un desiderio di benessere materiale che mira a schivare le complicazioni finanziarie. Sul piano emotivo, le sensazioni amorose saranno stabili non solo per il Toro ma anche per Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno, tutte incentrate sulla famiglia e gli affetti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: una carica seducente, garantitavi dall'influsso favorevole di alcune configurazioni astrali, vi procurerà successo in amore. Sul lavoro, un'ampiezza di vedute mentali vi sarà utile per attuare i vostri progetti con un marcato spirito di iniziativa.

Toro: la Luna in domicilio e in esaltazione produce i suoi influssi in maniera molto favorevole. In amore, un certo savoir-faire vi sarà utile per conquistare la persona amata e in campo professionale non dovrete più temere per le vostre finanze perché l'astro d'argento nella vostra casa porta guadagni.

Gemelli: l'influsso positivo di Sole e Marte vi beneficia e sarete pieni di energia in campo lavorativo, pronti a tutto per affermare la vostra volontà con uno spiccato spirito di iniziativa. In amore, è forte il desiderio di 'possedere' la persona amata.

Cancro: Venere opposta a Saturno vi rende piuttosto timidi e diffidenti. Non riuscendo a esternare i sentimenti, vi chiuderete a 'riccio' quando invece dovreste approfittare delle opportunità sentimentali che i pianeti vi offrono.

Cercate di non evitare l'avviamento di nuove storie per paura di soffrire e sul lavoro puntate su una spiccata concentrazione conferitavi da Mercurio.

Leone: indecisi e capricciosi in amore, subirete l'effetto di una quadratura Sole-Luna che vi rende nervosi. In ambito professionale, cercate di contenere un'ambizione sfrenata che potrebbe farvi adottare iniziative svantaggiose per gli affari.

Vergine: Urano in sestile con l'astro venusiano sprigiona una certa originalità, utile per ottenere successo in ambito lavorativo. In amore, c'è una frizzante imprevedibilità uraniana che rende la storia più avventurosa e vissuta.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole e Giove in sestile fortunato vi assicurano un buon equilibrio psicofisico, utile per gestire le situazioni lavorative con fermezza e fiducia nelle vostre capacità. In campo sentimentale, un nuovo ottimismo rende i vostri sentimenti più profondi.

Scorpione: una Luna in dissonanza provoca una difficile amministrazione degli introiti e il rischio che le uscite superino le entrate.

In amore, alcuni tumulti emotivi potrebbero produrre dei cambiamenti inattesi, provocati dal vostro turbamento e dalla voglia di stravolgere la solita routine.

Sagittario: fieri di voi stessi e maestosi, riuscirete a prevalere in campo lavorativo grazie a una nuova vitalità che accentua la vostra efficienza. L'amore mira verso una maggiore stabilità familiare.

Capricorno: un atteggiamento di rinuncia all'amore poiché spinti da un certo senso di inadeguatezza, vi rende infelici e condiziona la vostra vita.

Cercate di avere maggiore fiducia in voi stessi e anche il lavoro ne beneficerà.

Acquario: molto volubili in amore, potreste essere soggetti a infatuazioni improvvise, del tutto inaspettate per via dell'influenza Urano-Luna dal domicilio del Toro. In ambito lavorativo, attenzione a non esagerare con le spese.

Pesci: l'astro dell'amore stringe le sue energie con Nettuno presente nel vostro cielo e crea opportunità preziose che si allargano a ventaglio sulla vostra vita. Toccando vari campi, una passione fuori dal comune combinata alla vostra nobiltà d'animo, vi farà approfondire l'amore in maniera molto romantica.