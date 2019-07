Durante la giornata di venerdì, i nativi Ariete riusciranno a ritrovare un po' di serenità, mentre Leone si sentirà giù di morale. Per Gemelli potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso, al contrario, Scorpione avrà qualche difficoltà con il partner. Infine, Capricorno potrebbe sentirsi scoraggiato in ambito lavorativo, mentre Pesci dedicherà la sua giornata alla ricerca dell'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 26 luglio 2019.

Previsioni oroscopo del 26 luglio 2019 segno per segno

Ariete: i nativi del segno finalmente riusciranno a ritrovare un po' di serenità durante la giornata di venerdì. Favorite le relazioni amorose dove avrete occhi solo per il partner. Voto - 7,5

Toro: avrete modo di riflettere sulle vostre azioni e sarete consapevoli di ciò che farete sul posto di lavoro. Con più impegno riuscirete a ottenere dei buoni guadagni.

Voto - 7

Gemelli: vivrete una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso. Le relazioni di coppia saranno favorite e le probabilità di passare una magica serata alte. Voto - 8

Cancro: dedicherete la vostra giornata di venerdì 26 luglio all'amore di coppia. Sarete particolarmente sensibili nei confronti del partner e la passione sarà alle stelle. Voto - 8

Leone: vi sentirete messi da parte sul posto di lavoro, al punto che per farvi notare cercherete di fare di tutto, ma potreste soltanto peggiorare la situazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 6

Vergine: sarà una giornata ricca di positività e di forza interiore. Ci saranno inoltre delle occasioni che sarebbe meglio non farsi sfuggire. Voto - 8

Bilancia: state cercando di recuperare sia in amore che sul posto di lavoro. Ciò nonostante questa è una fase delicata e il rischio di commettere un errore è molto alto. Voto - 6,5

Scorpione: dovete cercare di tenere sotto controllo il nervosismo, in quanto il rischio di causare il malumore verso chi vi sta attorno è molto alto.

Voto - 6

Sagittario: potrebbero arrivare delle importanti novità venerdì 26 luglio, soprattutto in ambito lavorativo, ciò che dovrete fare è impegnarvi per convincere qualcuno ai piani alti. Voto - 8

Capricorno: le precedenti prestazioni sul posto di lavoro potrebbero farvi scoraggiare oppure potreste farvi influenzare da persone di cui non dovreste fidarvi. Non disperate, le cose si aggiusteranno.

Voto - 6

Acquario: potreste avere delle divergenze con il partner che potrebbero mettere in discussione la vostra relazione di coppia. Cercate di spiegare bene come stanno le cose. Voto - 6

Pesci: sarete alla ricerca di certezze in ambito amoroso. I single cercheranno infatti di trovare la loro anima gemella, ma per riuscirci dovranno impegnarsi al massimo. Voto - 7