Durante il mese di agosto, i nativi Leone passeranno un periodo a dir poco sorprendente, mentre per i nativi Ariete saranno favorite le relazioni di coppia. Il lavoro procederà molto bene per i nativi Capricorno, al contrario, la prima parte del mese sarà piuttosto ardua per i nativi Toro. Ci saranno tante occasioni di divertimento per il Sagittario, mentre l'Ariete passerà un mese piacevole in compagnia del partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di agosto.

Previsioni oroscopo agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete particolarmente fortunati per quanto riguarda la sfera sentimentale durante il mese di agosto. Ci saranno delle serate particolarmente romantiche in compagnia del partner, ma anche con chi amate di più come i vostri familiari o amici. Voto - 8

Toro: potreste avere qualche problema amoroso o lavorativo nella prima parte del mese.

Ciò nonostante con un po' d'impegno riuscirete a recuperare e risollevarvi da una temporanea situazione negativa. Voto - 7

Gemelli: l'amore sarà protagonista del mese di agosto per i nativi del segno. Il partner riserverà solo per voi delle serate estive di divertimento e passione che non dimenticherete. Ci saranno pure dei successi al lavoro, ma anche qualche battibecco. Voto - 7,5

Cancro: la vita di coppia dei nativi del segno procederà senza troppi problemi, anche se non mancheranno alcune 'giornate no' con il partner, ma che con un po' d'impegno riuscirete a risolvere è a far sfociare nella passione.

Voto - 7,5

Leone: mese straordinario per i nativi del segno. La vita sentimentale procederà magnificamente, inoltre ci saranno delle alte probabilità per i single di riuscire a trovare la propria anima gemella. Voto - 8

Vergine: la parte migliore del vostro mese di agosto sarà alla fine, quando riuscirete a dare il meglio di voi stessi sul posto di lavoro, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro.

Amore al top per i single. Voto - 8

Bilancia: ci saranno tanti momenti durante il mese di agosto in cui potreste sentirvi stanchi e confusi. Questo potrebbe creare dei problemi sul posto di lavoro, facendovi rischiare vari richiami da parte del vostro capo. Voto - 6,5

Scorpione: ci saranno dei problemi in ambito sentimentale durante questo agosto. Ciò nonostante, durante la seconda parte del mese, potreste riuscire a tornare al successo, sia per quanto riguarda il lavoro, sia nella vostra relazione sentimentale.

Voto - 7

Sagittario: mese incredibile per i nativi del segno. In amore riuscirete a fare scintille, soprattutto i single, che riusciranno facilmente a trovare la loro anima gemella. Sul posto di lavoro potreste avere delle gradite novità. Voto - 8

Capricorno: vi sentirete particolarmente energici, al punto che porterete velocemente a termine la maggior parte dei vostri progetti lavorativi. In amore potreste fare delle nuove conoscenze, che però potrebbero mettere a rischio la vostra attuale relazione di coppia.

Voto - 7,5

Acquario: ci saranno dei problemi per quanto riguarda la sfera sentimentale durante il mese di agosto. Bene invece il lavoro, dove il vostro capo potrebbe concedervi un aumento di stipendio o meglio ancora una promozione. Voto - 7

Pesci: sarà un mese di agosto senza particolari problemi per i nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà senza troppi problemi, mentre sul posto di lavoro riuscirete a piazzare un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 8