La seconda settimana del mese di luglio 2019 entrata nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 10 luglio 2019, giornata che vedrà il Cancro vivere un momento positivo in amore grazie alla Luna nel segno, che permetterà anche di ottenere qualcosa di più nelle storie. Anche la Vergine vivrà una bella giornata nel lavoro: i risultati non mancheranno, mentre i progetti risulteranno favoriti. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali di questa nuova giornata di luglio.

Ariete: in questa giornata non private nessuno di una vostra attenzione. Anche se qualcuno andrà contro di voi, cercate di non innervosirvi per motivi banali.

Toro: con la Luna in opposizione non mancheranno le tensioni nei rapporti con gli altri. Nel complesso sarà una giornata strana per tutti i contatti.

Gemelli: chiudete oggi le cose a cui tenete maggiormente. In amore a volte siete proprio voi ad avviare polemiche inutili, e questa sarà una giornata di quelle.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale questa bella Luna vi permette di lanciarvi verso nuovi amori, ma anche di confermare vecchie storie. Cogliete ogni occasione che vi si parerà davanti. A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: è possibile che una nuova conoscenza vi prenda moralmente con maggiore enfasi. Oggi qualche ritardo è possibile, ma non per questo dovete mandare all'aria diverse opportunità.

Vergine: i risultati saranno immediati, vale la pena avere fiducia nei progetti lavorativi futuri. In amore con stelle al momento importanti, c'è maggiore forza in questo momento.

Previsioni 10 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento sarete meno pazienti e concilianti, sul lavoro avete meno energia da spendere, per questo motivo evitate di fare troppo, anche se alcuni cavilli burocratici al momento vi tengono impegnati.

Scorpione: siete forti oggi, cercate di fare pace se avete discusso con la persona amata o un amico. Con la Luna nel segno grande recupero a livello emotivo.

Sagittario: in questo momento avete qualche possibilità in più nel lavoro, anche se non siete esaltati da un progetto che dovete portare avanti.

Per i sentimenti momento polemico pieno di discussioni.

Capricorno: mentalmente siete più forti ma qualcuno si ostina a remare contro di voi, ecco perché siete nervosi.

Acquario: oggi sarà possibile ricevere da qualcuno una proposta particolare. Anche se i nuovi incontri non andranno come vorreste, cercate comunque di rimandare discussioni importanti a domani.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere favorevole vi aiuta a trovare l'amore.

I single devono darsi da fare, una nuova esperienza è possibile.