Il mese di luglio sta per giungere alla metà del suo percorso, portando con sé non poche novità per i segni zodiacali. L'Oroscopo delle scorse settimane ha annunciato cambiamenti importanti per qualche segno, mentre per altri, forse a causa del periodo non proprio fortunato, tutto è rimasto immutato e piuttosto monotono.

L'Ariete, stando alle previsioni astrologiche del prossimo weekend, dovrà fare i conti con stress e malumore, mentre i nati sotto il segno della Bilancia risulteranno molto attraenti e coinvolgenti per coloro che gli sono accanto.

Pubblicità

Pubblicità

In generale, sarà un fine settimana caratterizzato da un'alternanza tra momenti felici e qualche difficoltà che potrebbe generare un pizzico di tristezza.

Oroscopo del weekend: da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il prossimo weekend sarà foriero di malumore e stress causati sia dallo studio che dal lavoro. Potrebbero esserci dei ripensamenti, ma grazie al carattere forte di questo segno, il fine settimana passerà senza troppi problemi.

Pubblicità

Toro - anche questo segno dovrà affrontare un periodo di nervosismo sgradito. Sarà importante concedersi qualche attimo di relax, magari regalandosi una giornata in un centro benessere per farsi coccolare da mani esperte.

Gemelli - pensieri, sentimenti ed affetti saranno interamente incentrati sulla famiglia, soprattutto perché il lavoro potrebbe non andare per il meglio, e di conseguenza una pausa non farebbe di certo male. Se si desidera flirtare con qualcuno o concedersi dei momenti di intimità con il proprio partner, questi saranno i giorni adatti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro - un weekend pieno d'amore, lontano da stress e fastidi. Questo, per il Cancro, sarà un periodo gravido di fantasia, emozioni e sentimenti che potrebbero avere dei risvolti positivi in una relazione o nei rapporti in famiglia.

Leone - un fine settimana grintoso e al top. Sarebbe meglio organizzare qualche uscita con i propri amici e lasciarsi andare a serate di puro divertimento. Il ritmo ed il movimento non mancheranno di certo, soprattutto se si desidera organizzare una rimpatriata in riva al mare.

Vergine - qualche piccolo imprevisto potrebbe generare un po' di tensione nel fine settimana, soprattutto in ambito familiare. Bisognerà provare a superare delle piccole incomprensioni a testa alta ma con umiltà, per riuscire poi a godersi qualche attimo di riposo.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - fascino e passione saranno al centro del weekend, soprattutto se si deciderà di fare una gita in comitiva lontano da casa. Saranno giornate ottimali per lo svago e per lasciarsi trasportare dai sentimenti sia con il proprio partner - per chi ne ha uno - sia con la persona dalla quale si è attratti.

Pubblicità

Scorpione - ci sarà sicuramente qualcuno che cercherà di far perdere la pazienza ai nati sotto questo segno, ma basterà fare dei respiri profondi e prendere ogni situazione e discussione con filosofia. La vita non ruota attorno agli altri, e di certo le persone fastidiose saranno destinate ad allontanarsi nel corso del weekend.

Sagittario - le energie non mancheranno di certo, soprattutto nel fine settimana, dove potranno essere impiegate per degli allenamenti in palestra o per dedicare più tempo alla persona amata.

Pubblicità

Potrebbero esserci dei risultati migliori rispetto a quelli dei giorni precedenti, ma non bisognerà cullarsi troppo sugli allori.

Capricorno - se si vorrà stare lontani dai guai e dalle discussioni inutili, sarà bene tenersi alla larga da persone malfidate e dalle insidie. Il Capricorno è un segno di buona memoria ed è in grado di distinguere gli individui buoni da quelli malvagi. Si dovrà sfruttare al massimo questa capacità nei giorni dal 12 al 14 luglio.

Acquario - la famiglia viene sicuramente al primo posto, così come l'amore verso il proprio partner e i bisogni delle persone amate, ma c'è una piccola eccezione: nel prossimo weekend le stelle consigliano di dedicare più tempo a se stessi e di mettere per un attimo da parte gli altri.

Pesci - il periodo sembra essere ottimale, soprattutto per coloro che non sono ancora riusciti a trovare l'anima gemella e che desiderano una relazione stabile. L'importante, per non restare delusi, è non lanciarsi completamente in una nuova storia, ma procedere gradualmente.