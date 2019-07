L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce gli influssi di Mercurio, posizionato nel domicilio del Leone. Questo flusso di energia sensibile e molto comunicativo si plasma alla perfezione con il materialismo di Marte, creando un binomio raffinato e dirompente al tempo stesso. Le previsioni astrali analizzano questi effetti planetari utili per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna dal cielo dello Scorpione vi rende molto misteriosi e vi invita a vivere le emozioni con maggiore sensualità.

Una Venere in quadratura raffredda un po' i sentimenti ma potrete contare sempre Marte, che come un uragano, stravolge la vostra vitalità aprendovi a sensazioni positive.

Toro: Urano e Marte intrecciano le loro energie ma creano un certo attrito in coppia poiché in quadratura. I litigi saranno all'ordine del giorno e coinvolgeranno anche i parenti, oltre che il vostro partner. Tuttavia questi due pianeti vi conferiranno una forza sovrumana, utile per difendere il vostro senso di libertà.

Gemelli: l'unione di Marte e Mercurio dal domicilio del Leone è benefica per soggetti grintosi come voi Gemelli, tanto che vi consentirà di indirizzare al meglio le vostre emozioni, senza spreco di energia. Il vostro amore sarà maggiorato da una buona dose di curiosità, ma attenzione a non essere troppo caparbi con il partner.

Cancro: la vicinanza di Mercurio nel domicilio vicino al vostro si fa sentire e vi fa parlare d'amore, tanto che non resisterete a dichiarare i vostri sentimenti al partner, discutendo anche sulla relazione e perfezionandola giorno dopo giorno.

Il Sole nel vostro cielo illuminerà alcuni aspetti nascosti della vostra relazione.

Leone: riuscirete a percepire le sensazioni del partner con una spiccata intuizione che diventa più intellettuale che sensoriale. Mercurio nel vostro cielo tinge la storia di rosso fuoco. Contate su Marte per ottenere la spinta giusta.

Vergine: l'immaginazione cammina di pari passo con uno spiccato senso pratico in voi amici della Vergine, ma adesso in ambito sentimentale la praticità primeggia, schiacciando ogni tipo di illusione in coppia.

Ecco perché il vostro partner potrebbe riscontrare in voi un'inibizione delle emozioni che è il frutto di un'eccessiva severità nei confronti di voi stessi.

L'oroscopo dell'amore

Bilancia: forze materiali e intellettuali dal domicilio del Leone entrano in sinergia e lambiscono anche voi, tanto che sentirete l'esigenza di darvi da fare in coppia per migliorare la relazione a due. Oltre che passare all'azione, sarete molto bravi a trovare le soluzioni giuste per concretizzare le vostre aspettative in tempi brevi.

Scorpione: i transiti planetari sono molto favorevoli per l'amore e spingono le vostre sensazioni alle stelle. La Luna diffonde un nuovo 'magnetismo' e una maggiore emotività, il binomio Venere-Sole dal cielo astrologico del Cancro vi rende molto armoniosi e affettuosi in coppia.

Sagittario: in coppia, mancate un po' di quella spontaneità tipica di voi amici del Sagittario. Il vostro spirito rimane comunque positivo e goliardico, ma mancate di smalto.

Forse una nuova scintilla in grado di riaccendere il vostro amore di coppia la troverete quando andrete in vacanza.

Capricorno: Saturno nel vostro cielo vi richiama all'ordine e richiede sacrificio negli affetti, mentre una Luna più sensibile nel domicilio dello Scorpione cerca di coinvolgervi con la sua emotività. Ne risulterà un amore troppo controllato e riflessivo in coppia, che potreste smorzare aprendovi nel vivere gli affetti con maggiore slancio.

Acquario: siete sotto tiro da un Marte dirimpettaio che vi sfianca e anche la posizione di Urano non è delle migliori per vivere l'amore di coppia in modo sereno. Alcuni rancori riaffiorano prepotenti: potrebbero minacciare la felicità di una relazione già in bilico a causa dei pettegolezzi di amici e parenti. Che ne dite di resettare il tutto?

Pesci: splendido il trigono di Nettuno, Luna e Venere che razionalizzano alla perfezione i vostri equilibri amorosi spesso troppo fantasiosi. Siete in piena sintonia con il partner, tanto che vi sembrerà di fondervi navigando sulla stessa lunghezza d'onda.