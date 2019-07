La seconda settimana del mese di luglio entrata ufficialmente nel vivo, e mentre ci avviciniamo a grandi passi verso un nuovo fine settimana, leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 11 luglio 2019. In questa giornata noteremo come l'Ariete avrà maggiori energie fisiche e mentali da spendere nel lavoro, un momento migliore per questo segno. Per il Sagittario, invece, arrivano proposte importanti a livello sentimentale. Nel dettaglio l'oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni e oroscopo 11 luglio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: questa sarà decisamente una giornata interessante. Chi ha di fronte un nuovo progetto di lavoro nota una maggiore capacità di azione. Vi state stressando meno.

Toro: nel lavoro prendete le distanze da certe persone che sono contro di voi e le vostre idee. Serata di calo per il fisico, evitate di strafare.

Gemelli: possibili tensioni in questo momento, ci sono delle questioni da risolvere in amore.

Non rinunciate ad un appuntamento.

Cancro: situazioni nuove e piacevoli in amore, cercate di ritrovare la voglia di vivere la vostra passione in una storia, la quale al momento risulta in recupero. A livello lavorativo piccoli cali.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale la tensione è alta, ci sono delle questioni finanziarie da non sottovalutare. In questo momento dovete superare possibili ritardi.

Vergine: è possibile ora recuperare un legame d'amore.

Belle le novità che arrivano nel lavoro, siete in recupero non solo dal punto di vista fisico.

Bilancia: per il lavoro questa sarà una giornata interessante, c'è una grande voglia di fare, non solo dal punto di vista fisico, ultimamente fate solo cose che vi piacciono. Per chi studia momento positivo.

Scorpione: evitate di mettere troppa carne al fuoco in amore, la serata sarà stancante. Da lunedì vedrete le cose in modo nuovo.

Sagittario: è possibile ora recuperare serenità in una storia d'amore, vi faranno proposte importanti.

I cambiamenti che vivrete in questo momento saranno validi.

Capricorno: stasera potrete riprendere questioni lasciate in sospeso nella coppia, bel momento per i sentimenti. La giornata va meglio rispetto a quella di ieri.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale occhio alle spese in eccesso. Nuove emozioni in amore. La serata però vi troverà stanchi e polemici, pronti a discutere per poco.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di recupero in amore, c'è modo di riparare a qualche polemica.

Non stancatevi troppo però dal punto di vista fisico.