L'Oroscopo dell'amore per i single di giovedì orienta gli influssi benefici delle previsioni astrali verso prospettive sentimentali più aperte al nuovo e promettenti per le sensazioni amorose. Ciascun segno zodiacale è alla ricerca di una persona che gli riscaldi il cuore, con cui vivere splendidi momenti a due, approfondendo sogni e concretizzando i desideri, grazie alle premonizioni fortunate segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: un influsso saturniano detta legge in ambito amoroso e cerca di contenere il romanticismo di una Venere in Cancro, sprigionando in voi alcune insicurezze e paure infondate.

Cercate di aprirvi all'amore in modo fiducioso e con maggiore stima di voi, Marte e Mercurio sono dalla vostra.

Toro: Urano e Venere risultano in posizione di sestile e vi spingono a uscire dalla solita routine in modo superficiale, rifuggendo le relazioni amorose serie. Se capiterà una relazione anticonvenzionale e libera, voi la afferrerete al volo e di sicuro non vi procurerà noia.

Gemelli: gli astri vi aprono a una riflessione necessaria per raggiungere una maggiore consapevolezza di voi e per aprirvi all'amore in maniera più profonda.

Magari un'avventura amorosa che si sta avviando in modo libero inizia a piacervi e chissà che non diventi qualcosa di più.

Cancro: una spiccata intuizione vi sarà benefica per decidere quale strada intraprendere in amore. Un forte bisogno di sicurezze vi spinge a sopprimere una sensazione sentimentale troppo audace, diventerete intransigenti verso voi stessi. Il vostro fascino non passerà di certo inosservato.

Leone: l'astro d'argento agisce su di voi in modo imprevedibile e sensibile, scatenando delle paure e delle insicurezze che vi faranno desiderare di svolgere una vita ritirata in casa.

Questa fragilità emotiva vi preclude alcune interessanti opportunità amorose, quindi afferrate il coraggio con due mani.

Vergine: forse cercherete di vivere le passioni in maniera più distaccata, cogliendo l'attimo che vi capita e seguendo l'istinto più che la ragione. Ma questo distacco emotivo non appartiene a voi amici della Vergine e il desiderio di affetto si farà sentire.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questo è un momento molto delicato per l'amore e i sentimenti che provate sono incontrollabili, tanto che alcuni di voi separeranno la sfera sentimentale da quella puramente fisica.

Un atteggiamento perverso nei confronti delle nuove opportunità non porterà a nulla di buono, quindi cercate un nuovo equilibrio prima di catapultarvi in avventure prive di fondamento.

Scorpione: la Luna nel vostro cielo vi rende irrequieti e siete alla ricerca di emozioni intense. Una sorta di chiaroveggenza garantitavi dall'astro d'argento, vi farà avere una visuale più nitida di chi vi sta di fronte, facendovi prendere le scelte giuste in amore.

Sagittario: i transiti planetari in questo periodo non facilitano gli incontri e dovrete attendere ancora un po' per concretizzare i sogni amorosi. Cercate maggiore relax e all'uscita dal lavoro impiegate il vostro tempo in modo avventuroso ed entusiasmante.

Capricorno: è arrivato i momento di dare una scossa alla vostra vita e le stelle vi aiutano a cambiare il vostro status, procurandovi interessanti incontri amorosi imprevedibili. Preparatevi a cogliere l'attimo, lasciandovi alle spalle un passato che vi ha fatto soffrire.

Acquario: non lasciatevi influenzare dal giudizio altrui, siete voi che dovete scegliere quale direzione seguire per raggiungere la felicità amorosa. Piuttosto ascoltate il vostro istinto e sfoderate la vostra dolcezza che potrebbe essere un'arma vincente.

Pesci: siete alla ricerca di un amore che sia molto profondo e quasi simbiotico, entrando in perfetta sintonia con il partner grazie all'influenza di una Luna molto possessiva e passionale. L'amore arriverà, ma dovrete impegnarvi uscendo più spesso ed evitando di rinchiudervi nella vostra interiorità.