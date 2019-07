L'estate è ormai entrata nel vivo. Scopriamo come andranno i primi 15 giorni del mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Di seguito, l'Oroscopo con le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo fino al 15 luglio da Ariete a Vergine

Ariete: l'inizio del mese sarà faticoso da affrontare, sia in campo sentimentale che lavorativo potrebbero esserci delle situazioni importanti da dover sbloccare. Nella seconda settimana del mese riuscirete a vivere un momento di recupero e a portare avanti delle trattative lavorative, ma anche a sistemare questioni sentimentali.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: quello di luglio sarà un mese interessante, sin dalla prima settimana vi sentirete particolarmente energici. Cercate di prestare attenzione con l'avvicinarsi della terza settimana, perché potrebbero esserci alcuni rischi da dover affrontare. La luna è dalla vostra parte, potrete sistemare delle questioni sentimentali.

Gemelli: il mese inizia sottotono per il segno, per poi migliorare con il concludersi. Fate attenzione al lato economico, potrebbero esserci delle spese da affrontare.

Pubblicità

Con Venere nel segno sarà possibile anche fare degli incontri importanti.

Cancro: il periodo inizia in modo attivo per il segno, vi sentite più energici rispetto al mese precedente. In campo lavorativo potrebbero nascere delle buone intuizioni, utili per superare delle divergenze. Con Venere nel segno, vivrete un buon recupero nella seconda settimana del periodo.

Leone: Giove è dalla vostra parte, vivrete delle belle emozioni soprattutto in campo sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Nella parte conclusiva della prima settimana del mese, le stelle saranno particolarmente a vostro favore e potrete fare dei passi avanti anche in campo lavorativo. Cercate di mettere a posto delle questioni economiche che disturbano.

Vergine: con l'inizio del mese siete alla ricerca di una nuova tranquillità, potrete approfittare della situazione estiva per dedicarvi un momento solo per voi. Stelle interessanti per quel che riguarda il campo sentimentale, anche nella seconda settimana giungeranno delle buone intuizioni per il settore professionale.

Stelle di inizio mese per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: nelle prime due settimane del mese potreste sentirvi confusi, cercate dunque di evitare di prendere decisioni troppo drastiche che possono riguardare sia il lato lavorativo ma anche amoroso. Per i sentimenti, soprattutto nella prima settimana del mese, dovrete affrontare dei momenti di tensione.

Scorpione: il mese inizia bene, dovrete solo prestare attenzione all'inizio della seconda settimana, quando potrebbero esserci delle questioni complicate in agguato.

Pubblicità

Siate cauti se dovete fare delle scelte soprattutto in campo professionale. Le polemiche potrebbero non mancare neanche in amore, in particolar modo nella parte centrale del mese.

Sagittario: i primi 15 giorni di luglio saranno favorevoli sia per il campo professionale che sentimentale. Diversi i pianeti dalla vostra parte che creano l'atmosfera giusta per affrontare le situazioni e cogliere delle buone occasioni. Venere non sarà più opposta, buon recupero sentimentale soprattutto nella seconda settimana del mese.

Pubblicità

Capricorno: il mese inizia sottotono, ma migliora con l'arrivo della seconda settimana. Evitate azzardi, soprattutto in questo periodo. Nel lavoro potreste sentirvi particolarmente nervosi. Il periodo potrebbe essere favorevole per l'inizio di nuove storie.

Acquario: in queste due prime settimane del mese siate prudenti per quel che riguarda il lato economico. La prima settimana sarà leggermente sottotono, si migliora nella seconda. Non vi sentite del tutto tranquilli, soprattutto a livello lavorativo, siate quindi cauti nelle vostre decisioni. Evitate passi fasi anche in campo sentimentale.

Pesci: con l'arrivo di luglio, Venere sarà favorevole. Giornate interessanti quelle di inizio periodo, ma anche le successive. Potrebbero giungere delle buone intuizioni nel lavoro, per fare così delle scelte importanti. In arrivo anche buone novità e occasioni da sfruttare.