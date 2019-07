Nella giornata di venerdì 12 luglio, alcuni segni zodiacali come la Vergine e Gemelli, avranno una gran voglia di viaggiare, considerato inoltre il periodo. I nativi Toro e Ariete, decideranno di dedicarsi alla loro relazione di coppia, per cercare di migliorarne l'affiatamento. Cancro farà degli incontri inaspettati, che potrebbero mettere i nativi del segno davanti ad una scelta.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 12 luglio.

Previsioni oroscopo 12 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete più gentili, ma soprattutto romantici nei confronti del partner durante la giornata di venerdì.

Il buon umore e gli ultimi successi lavorativi, faranno in modo che passiate una giornata leggera in compagnia del partner. Voto - 8

Toro: la vostra vita sentimentale procederà a gonfie vele durante la giornata di venerdì. Lo stesso non si potrà dire in ambito lavorativo in quanto qualche insuccesso potrebbe rendervi giù di corda. Voto - 7

Gemelli: avrete voglia di rilassarvi per questa giornata di venerdì uscendo a divertirvi con il partner oppure con i vostri amici, o meglio ancora organizzando un piccolo viaggio fuori città.

Voto - 7,5

Cancro: farete un incontro molto particolare che potrebbe cambiare la vostra giornata. Questo potrebbe influire sul vostro rendimento sul posto di lavoro, inoltre vi porterà a scegliere tra gli affetti familiari o il lavoro. Voto - 7

Leone: la vostra relazione di coppia verrà messa in discussione durante la giornata di venerdì a causa di alcuni attriti nei confronti del partner che potrebbero aumentare il vostro nervosismo. Voto - 6

Vergine: qualche successo sul posto di lavoro potrebbe rendervi di buon umore come non facevate da tempo.

Questa è inoltre l'occasione perfetta per cercare di risolvere alcuni problemi con il partner. Voto - 8

Bilancia: il vostro partner potrebbe chiedervi delle attenzioni in più in quanto ultimamente siete stati troppo assenti. Cercate di non causare malumore nei confronti dell'amato bene. Voto - 6,5

Scorpione: umore tra alti e bassi durante la giornata di venerdì per i nativi del segno. Ci potrebbero essere delle situazioni che vi faranno innervosire particolarmente, ma anche delle piccole gioie a contrastare il vostro nervosismo.

Voto - 7

Sagittario: farete dei ripensamenti su alcune vostre decisioni lavorative che, se rivalutate per bene, potrebbero garantirvi più guadagni di quanti ne avevate previsti. Voto - 7

Capricorno: una sorpresa da parte del vostro partner sarà presa come un ringraziamento per le vostre ultime azioni. Serata di passione in arrivo in compagnia dell'amato. Voto - 8

Acquario: sarete energici ma soprattutto attraenti durante questo venerdì. Per i single questa potrebbe essere la giornata perfetta per buttarsi in una nuova relazione d'amore.

Voto - 8

Pesci: avrete una gran voglia di lavorare rispetto alle giornate precedenti per riuscire ad ottenere dei successi ma anche dei meritati guadagni. Voto - 7,5