Il primo venerdì di questo luglio 2019 riserverà ventiquattro ore interessanti dal punto di vista sentimentale per i nati sotto i segni di aria, in particolar modo per l'Acquario che nella giornata odierna potrebbe cambiare radicalmente il suo stato d'animo. Le previsioni astrali, in sintonia con quelle dell'intero mese di luglio, si prospettano non positive per i segni zodiacali di Ariete, Sagittario e Bilancia: da domenica andrà decisamente meglio.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo giornaliero: segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): sarà il momento propizio per risolvere in maniera definitiva una questione che si è aperta in famiglia. Le tensioni non fanno mai bene a nessuno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): è una giornata non del tutto rosea, ma già da domani tutto si sistemerà per il meglio. Dovrete essere bravi a sfruttare le occasioni al volo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): nella giornata odierna cercate di evitare ogni tipo di polemica sterile. Sicuramente sarà difficile mantenere la calma, ma impegnatevi per raggiungere questo obiettivo.

Pubblicità

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): è un giorno importante per la vostra famiglia: dedicate ai vostri cari le giuste attenzioni e il tempo che merita di trascorrere in vostra compagnia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L'estate non è iniziata al meglio. Approfitta di questi pochi giorni di vacanza per dedicarti all'ozio e al relax.

Toro (21 aprile – 20 maggio): il lavoro vi procura tensione. Concentratevi soltanto su ciò che vi sta davvero a cuore, evitando di imbattervi in inutili problemi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): evitate la superficialità e/o l'eccessivo entusiasmo: gestite tutto con la massima cautela, soprattutto l'attività professionale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): non vi sentite in perfetta forma fisica e questo vi creerà qualche problema anche sul lavoro.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): il passaggio della Luna nel vostro segno zodiacale vi metterà in una condizione di insolita sensibilità emotiva e sentimentale.

La giornata per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la giornata non inizia ottimamente, ma in serata sono previsti miglioramenti. Qualche blocco sul posto di lavoro sarà facilmente superato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): in questa giornata non mancheranno le novità dal punto di vista degli incontri. Farete la conoscenza di una persona che potrebbe rivoluzionarvi la vita.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Cambiamenti in corso per quanto riguarda l'amore.

Pubblicità

Oggi avrete l'occasione di vedere concretizzato un vostro ambizioso progetto.