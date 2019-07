Nella giornata di martedì 9 luglio, i nativi Ariete e Acquario potrebbero avere qualche problema sul fronte lavorativo, nonostante la loro grande determinazione. Per i nativi del Leone sarà una giornata in salita, soprattutto per quanto riguarda le amicizie, mentre il Cancro cercherà di trarre profitti da delle vecchie idee lavorative. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 9 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 9 luglio 2019 segno per segno

Ariete: potreste avere degli imprevisti sul posto di lavoro durante la giornata di martedì.

I problemi che si presenteranno potrebbero non farvi guadagnare come nelle giornate precedenti, rischiando di aumentare il vostro nervosismo. Voto - 6

Toro: il lavoro procederà a gonfie vele durante la giornata di martedì, incrementando di molto i vostri guadagni e aumentando inoltre l'intesa di coppia grazie al vostro buon umore. Voto - 8

Gemelli: il lavoro procede bene, ciò nonostante la vostra situazione non è delle migliori. Potrebbe migliorare se riusciste ad impegnarvi un po’ di più e ad attirare l'attenzione del vostro capo.

Voto - 7

Cancro: grazie ad alcune vecchie idee lavorative che avevate scartato in precedenza, riuscirete a portare a termine un importante progetto lavorativo che se realizzato bene, potrebbe valervi una promozione. Voto - 7,5

Leone: giornata in ripresa quella di martedì per i nativi del segno. La vostra giornata sarà da dedicare alle amicizie e inoltre potreste aspettarvi delle sorprese da parte dei vostri amici. Voto - 8

Vergine: sarete piuttosto stanchi durante la giornata di martedì.

Nulla impedirà di poter concretizzare i vostri guadagni sul posto di lavoro. Fareste meglio a riposarvi un po’ per cercare di recuperare le forze. Voto - 6

Bilancia: deciderete di passare la giornata di martedì fuori dagli schemi, riuscendo a divertirvi in compagnia di chi amate di più, o semplicemente passando una serata romantica in compagnia del vostro partner. Voto - 7,5

Scorpione: non sarete al massimo del vostro potenziale durante la giornata di martedì e per questo potreste avere dei problemi nello svolgere le vostre mansioni giornaliere.

Voto - 6

Sagittario: la vostra continua assenza potrebbe far innervosire il vostro partner. Cercate di spiegare la situazione in quanto state organizzando un regalo particolare solo per la vostra anima gemella. Voto - 6,5

Capricorno: grazie a dei preziosi consigli da parte di un vostro amico, tornerete ad essere particolarmente attivi sul posto di lavoro, massimizzando i vostri guadagni e migliorando il vostro umore. Voto - 8

Acquario: le mansioni da portare a termine durante la giornata di martedì potrebbero essere più complicate del previsto a causa di un vostro calo di salute.

Voto - 6,5

Pesci: uscire di casa assieme ai vostri amici potrebbe scacciare quella noia e pigrizia che avete da qualche giorno. Magari potreste fare qualcosa di interessante che potrebbe tenervi impegnati per un po’. Voto - 7