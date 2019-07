La terza settimana di luglio è partita per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 16 luglio 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli forti in amore e nelle storie sentimentali, ma che dovranno superare alcune difficoltà legate al lavoro e alle questioni economiche, mentre per la Bilancia non mancheranno le difficoltà nei sentimenti. Nel dettaglio l'oroscopo e le previsioni del 16 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: sarebbe il caso di esporvi un po' meno in amore, sarete tormentati da qualche dubbio che riguarda la coppia.

Toro: la forza non vi manca in questo periodo, vi sentite meglio e avrete anche la possibilità di fare cose in più entro la fine dell'anno.

Gemelli: in amore siete voi i più forti. Avete solo alcune preoccupazioni legate al denaro e piccole questioni contrattuali o burocratiche nel lavoro.

Cancro: giornata divisa a metà per i nati sotto questo segno zodiacale, migliore in mattinata rispetto al pomeriggio. A livello lavorativo una persona del vostro segno potrebbe darci una mano.

Leone: arriva una giornata ricca di conferme, c'è maggiore serenità dentro di voi a livello sentimentale. Per chi è solo da tempo, vietato giocare in difesa, siate aperti a quello che arriverà e non rimanete chiusi in voi stessi.

Vergine: qualcosa andrà meglio e funzionerà di più nel corso di questa giornata grazie alla Luna favorevole al vostro segno. Datevi da fare, in particolare in amore.

Previsioni e oroscopo del 16 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento non sottovalutatevi, ma guardate al futuro con maggiore fiducia. Peccato che l'amore non sia così intenso come vorreste, la persona che sta al vostro fianco vi metterà in difficoltà.

Scorpione: in questo momento non aspettatevi troppo dagli altri. Tutto dipenderà da voi, dovete cercare delle soluzioni a breve termine, ma la capacità di risolvere tutto non vi manca.

Sagittario: attenzione alle dispute a livello sentimentale se state insieme da tempo. Un tradimento potrà costare caro, meglio non cadere in tentazione.

Capricorno: fin da ora programmate progetti in vista del futuro.

Sarà possibile ricevere una spinta in più. Occasioni per farvi valere.

Acquario: tutto sembra confuso in questa giornata, mantenete per questo la concentrazione perché le distrazioni potranno costare caro.

Pesci: la Luna è favorevole per i nati sotto questo segno zodiacale. Il vostro fascino non è in discussione in questa particolare giornata che sarà totalmente da sfruttare.