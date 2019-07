Una nuova giornata sta per prendere il via. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 17 luglio 2019, giornata che sarà importante per alcuni segni. Infatti, in questo periodo la Vergine vivrà qualche momento positivo in più, grazie anche alla Luna nel segno che favorirà i rapporti con gli altri, mentre per lo Scorpione non mancheranno i momenti di rabbia legati anche ad alcune situazioni legate al passato.

Di seguito, nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del 17 luglio 2019 con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo momento state pensando molto al lavoro, recentemente avete vissuto una fase complicata, soprattutto chi lavora in proprio. L'amore potrà risvegliarsi all'improvviso, è possibile che ci sia un buon recupero nella parte conclusiva del mese.

Toro: in questo momento sono favoriti i piccoli viaggi, peccato che oggi non sarete in perfetta forma dal punto di vista fisico.

Attenzione a questo aspetto, cercate di assicurarvi maggiore riposo.

Gemelli: tutti gli incontri possono essere importanti, gestite il lavoro con più prudenza e maggiore controllo così da non andare incontro a problemi.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale l'amore può tornare protagonista. A livello lavorativo ci sono piccole conflittualità da risolvere.

Leone: i vostri progetti amorosi hanno un futuro.

L'amore può tornare ad essere vincente, non dovete scoraggiarvi. Impegnatevi di più per recuperare una storia.

Vergine: la Luna favorevole aiuta anche nel rapporto con gli altri. Bene questo momento per l'amore, ma anche nel lavoro avrete l'opportunità di chiudere un accordo importante.

Previsioni 17 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questo momento attenzione a non rovinare tutto in una storia.

In amore ci vuole molta cautela a causa di tensioni che vanno avanti da diverse ore. Occhio alle parole, controllatele.

Scorpione: non dovete arrabbiarvi per questioni di poco conto. La rabbia va trasformata in dolcezza. Evitate di pensare troppo al passato così da non creare complicazioni di troppo.

Sagittario: c'è qualcosa che si muove in questo periodo, e ancora di più lo sarà agli inizi di agosto.

Arrivano novità, sia nel lavoro che nei rapporti sentimentali.

Capricorno: in questo periodo del mese di luglio i viaggi di lavoro sono favoriti. Avreste bisogno di fare delle cose costruttive per andare avanti.

Acquario: tutto sembra più grande di quello che è in realtà. Non dovete ingigantire i piccoli malintesi. Nel lavoro attenzione a questioni economiche.

Pesci: per i sentimenti attenzione ai tradimenti, questi non pagano mai.

Qualche silenzio di troppo potrà mettervi in imbarazzo, meglio non rimanere troppo chiusi in sé stessi.