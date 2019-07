E' giunto il secondo mese dell'estate. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Di seguito, le stelle con amore, salute e Lavoro, ma anche consigli per affrontare nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Nelle ultime settimane, i nati sotto il segno dei Pesci hanno vissuto un buon recupero a livello lavorativo e amoroso. In particolare, nel lavoro, non sono mancate delle buone soddisfazioni, grazie a progetti iniziati anche di recente.

Non sono mancati momenti di stress, che hanno causato delle tensioni e quindi dei lievi fastidi a livello psicofisico.

Nel mese di luglio, potreste sentirvi particolarmente agitati e tesi. Potreste magari provare a prendere una pausa, considerato anche il periodo estivo. Dedicare più tempo a voi stessi potrebbe migliorare il vostro stato di salute, ma anche la forma fisica. In amore, potrete fare delle scelte importanti, soprattutto nella parte centrale del periodo, con la luna favorevole.

In campo lavorativo, non mancheranno delle opportunità da valutare per poter ottenere dei buoni risultati entro la fine dell'anno. Qualcuno potrà fare dei bei programmi per i prossimi mesi. Scopriamo nel dettaglio le stelle con lavoro e amore per i nati pesci.

Oroscopo luglio 2019: lavoro e amore dei Pesci

Buon periodo in campo sentimentale per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale. Come anticipato, quando la luna sarà favorevole potrete fare delle scelte importanti che riguardano la vostra vita di coppia.

Chi di recente ha vissuto dei momenti difficili a causa di una separazione, riuscirà a voltare pagina e raggiungere un compromesso. Cercate di abbandonare le polemiche e di guardare alle diverse situazioni in positivo, in questo modo potrete vivere delle buone emozioni con le persone che amate. Ci saranno delle belle occasioni da sfruttare per vivere al meglio il vostro rapporto di coppia. Nel mese di agosto, le storie nate negli ultimi tempi potranno continuare e riconfermarsi.

In campo lavorativo, ci saranno delle buone opportunità da saper gestire per ottenere soddisfazioni. È un buon momento anche per i giovani, i quali desiderano trovare un nuovo impiego, l'importante è non scoraggiarsi e accettare anche dei compromessi pur di vedersi realizzati. Con Giove opposto nel segno, potrebbero esserci delle dispute legali da affrontare, ma il recupero è dietro l'angolo. Nel mese di agosto, bisognerà prestare particolare attenzione alle persone che potrebbero ostacolare il vostro percorso ed i vostri progetti.

Il prossimo mese sarà caratterizzato da buoni momenti anche per gli studenti che sosterranno gli esami in vista di un percorso importante.