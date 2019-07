Siamo giunti a metà settimana. L'Oroscopo del 17 luglio vedrà i nativi del Toro ritornare in perfetta forma fisica. Per l'Acquario, invece, qualche polemica di troppo potrebbe distruggere le amicizie. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di mercoledì per i dodici segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Questa è la giornata adatta per recuperare in campo sentimentale.

Pubblicità

Pubblicità

Per il lavoro si prospetta una giornata molto intensa dovuta anche ai vostri alti e bassi. Siete anche testardi, volete dimostrare a tutti la vostra bravura.

Toro – Ottimi risultati per coloro che in questo periodo vogliono mettersi in forma fisica, quindi le terapie e le cure estetiche stanno avendo successo. Intanto, programmate le vacanze con armonia e serenità, e dedicatevi di più all'amore.

Gemelli – Giornata in cui avete una forte voglia di amore.

Pubblicità

Le coppie scoppiate, con un po' di buona volontà, potranno riprendere a frequentarsi. Ci sarà un'occasione in più per chi ultimamente ha vissuto situazioni complesse.

Cancro – Giornata di mercoledì davvero interessante. Riuscirete a trovare soluzioni e magari programmare grossi progetti. Dovete essere molto attenti sia in amore che sul lavoro. Se avete dei soci in affari, dovete riflettere se sono persone degne della vostra fiducia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone – Credo che non tutti potranno staccare la spina in occasione dell'estate. Coloro che hanno avuto successo possono programmare qualcosa di bello per i prossimi giorni. Godetevi la famiglia, i figli o semplicemente il partner.

Vergine – Tutto è precario in questo periodo. Anche se siete stati assunti a tempo determinato, vi trovate senza lavoro ma non per colpa vostra. Siete sempre in attesa di una risposta che non arriva mai. Tutta questa situazione vi crea disagio e vi porta nello sconforto totale.

Previsioni di mercoledì 17 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Gli impegni da portare avanti sono troppi e magari vi fate carico anche del lavoro altrui. Chi ha un’azienda, da qualche tempo non riesce a far quadrare i conti. Magari chi ha ricevuto un grande incarico, anche se ben pagato, potrebbe aver preso una grande fregatura.

Scorpione – Avete molte idee per la testa e vorreste realizzarle.

Pubblicità

Il momento è propizio, anche se ci vuole tempo e costanza. Non si può dall'oggi al domani realizzare tutto.

Sagittario – Molti di voi si buttano a capofitto in un'attività, ma poi si rendono conto di aver sbagliato. Non dovete fare le cose che non vi compensano. Dovete sfruttare le vostre capacità e le vostre qualità. Non dovete essere prezzemolo in ogni minestra.

Capricorno – State analizzando vari aspetti sia sentimentali che lavorativi.

Pubblicità

State cercando di essere più diretti, non comprensivi e remissivi come in passato. Se qualcosa non va o funziona a spinte, meglio darci un taglio definitivo. È giunto il momento di farvi valere.

Acquario – Periodo insoddisfacente, soprattutto in campo economico. Gli amici che vi frequentano sono molto stanchi di tutte le vostre polemiche. Dovete riflettere sui vostri atteggiamenti sbagliati e, magari dosare meglio le parole in qualsiasi contesto.

Pesci – Dovete ancora fare i conti con il passato e sistemare una situazione che vi crea problemi. Sicuramente un amore sfuggevole non è adatto a voi. Troppo spesso la vita ve la complicate da soli. Comunque in questo periodo evitate le relazioni con le persone del Gemelli e del Sagittario.