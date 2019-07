Inizia la terza settimana del mese di luglio 2019. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 15 e domenica 21 luglio? Di seguito, l'Oroscopo settimanale con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Ariete: buona settimana per il segno, ci saranno diverse opportunità in campo professionale. Con Venere dalla vostra parte, potrete vivere un momento di recupero.

Cercate di essere cauti in particolare con le prime giornate del periodo.

Toro: la terza settimana di luglio sarà particolarmente positiva sia in campo sentimentale che professionale. In amore, se ci sono state delle indecisioni, troverete delle soluzioni. Per quel che riguarda il settore professionale, con Saturno in transito riuscirete a portare a termine delle collaborazioni fruttuose.

Gemelli: settimana non semplice da gestire, in particolare in campo professionale, soprattutto nella parte centrale.

È possibile però che qualcuno possa fare un incontro importante, conoscenza che potrebbe rivelarsi duratura nei prossimi mesi. In campo lavorativo alcune questioni vanno risolte.

Cancro: buona settimana per i nati sotto questo particolare segno, con il Sole dalla vostra parte vivrete belle emozioni in campo sentimentale. È possibile che qualcuno riesca anche a prendere una decisione importante tra due persone.

In campo professionale ultimamente vi siete sentiti sotto pressione, ma ora la situazione migliora.

Leone: evitate azzardi in campo lavorativo in queste giornate. Se avete delle idee, riordinatele e potrete proporle. In campo sentimentale potrebbero esserci delle complicazioni, cercate di non cedere alle polemiche ed alle discussioni.

Vergine: sono in arrivo delle buone proposte in campo lavorativo.

Nei prossimi mesi riuscirete a fare degli accordi fruttuosi. Stelle interessanti anche per quel che riguarda l'amore, vi sentite più passionali nei confronti delle persone che amate.

Astrologia terza settimana di luglio

Bilancia: cercate di mantenere la situazione sotto controllo soprattutto a livello lavorativo; potrebbero esserci delle spese di troppo da dover gestire. In campo sentimentale le coppie che hanno vissuto dei conflitti precedentemente, ora devono prestare attenzione e sistemare le questioni in sospeso.

Qualcuno potrebbe vivere dei momenti di ripensamento.

Scorpione: in campo professionale ci sono stati dei cambiamenti ultimamente, delle situazioni devono essere riviste. In amore, vivrete delle buone emozioni grazie anche al transito di Venere favorevole. Il weekend sarà particolarmente positivo per i single.

Sagittario: con Marte e Giove in ottimo aspetto vivrete delle buone sensazioni in campo sentimentale.

Cercate però di prestare attenzione al vostro lato geloso. Nel lavoro è possibile che si sblocchino delle situazioni che da tempo attendevate per poterle portare avanti.

Capricorno: siete alla ricerca di un nuovo equilibrio in campo professionale, è possibile che inizi una fase di nuove attività. È il momento di fare delle progettazioni a lungo termine. In campo sentimentale, il cielo è incerto, soprattutto per chi ha sofferto nell'ultimo periodo.

Acquario: settimana carica di tensione per i nati sotto il segno dell'Acquario. Sia nel lavoro che in amore non ci saranno delle situazioni facili da gestire. In particolare, in campo lavorativo potrebbero esserci dei ritardi. In amore, vivrete un recupero nel weekend, ma evitate di cedere alle provocazioni.

Pesci: in settimana ci sarà buon cielo per quanto riguarda il settore professionale, possono arrivare delle belle opportunità, cercate di sfruttarle nel migliore dei modi. In campo amoroso potrete recuperare e sistemare le questioni in sospeso, grazie anche a Venere in aspetto positivo.