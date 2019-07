L'Oroscopo dell'amore per i single di mercoledì propone intriganti novità in ambito amoroso, spetta a ciascun segno zodiacale mettere in pratica alcuni consigli utili per concretizzare i propri sogni amorosi. I transiti planetari fortunati, molto stimolanti quasi per tutti i simboli dello zodiaco, spingono all'azione e a non tergiversare nei confronti delle opportunità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuovi incontri nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: sono previste buone novità in ambito amoroso per voi amici dell'Ariete ma dovrete cambiare atteggiamento e aprirvi a vivere i sentimenti con maggiore slancio. Ritrovate nuove energie per vivere le opportunità sentimentali al meglio, solo così potrete vincere una Venere in quadratura non molto favorevole.

Toro: Urano innesca del 'colpi di fulmine' imprevedibili.

La voglia di amare è tanta, ma dovrete impostare la situazione a modo vostro, seguendo una scia originale e fuori dagli schemi.

Gemelli: nuove unioni appassionate sono garantite da una posizione favorevole di Mercurio, signore della comunicazione e delle novità. L'amore diventa anche molto sensuale grazie agli influssi marziani provenienti da Marte, dovrete solo impegnarvi di più per concretizzare il tutto.

Cancro: l'opposizione di Sole e Luna vi farà capire che dentro di voi coesistono due atteggiamenti diversi, in contrapposizione tra loro. Uno più determinato, l'altro mutevole e incapace di portare a termine lo scopo prefissato. Solo quando riuscirete ad accettare questo stato d'animo, allora vivrete l'amore in modo più armonioso.

Leone: le vostre buone idee sono ostacolate da un influsso uraniano che vi scombussola, innescando degli imprevisti che non vi fanno raggiungere i vostri obiettivi come vorreste.

Giove amplia le vostre vedute mentali e Marte concentra le sue energie in maniera più costruttiva nel vostro cielo.

Vergine: il desiderio di concretizzare l'amore è forte in voi e Plutone vi è complice dal domicilio del Capricorno. Ricordatevi di mettere in pratica i vostri progetti utilizzando una giusta dose di consapevolezza, come solo voi sapete fare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra visuale amorosa è ottima e un'ampiezza di vedute vi permette di approcciarvi all'amore in maniera più sicura e consapevole.

Mercurio emana i suoi influssi e vi apre a un dialogo programmato nei minimi dettagli.

Scorpione: l'amore con Luna e Saturno in sestile diventa più ragionato e rigoroso. Sarete molto selettivi nello scegliere un partner che rispecchi le vostre prerogative. Adesso siete alla ricerca di una storia stabile, non vi interessano più le avventure.

Sagittario: un'energia irrefrenabile non aspetta altro che di essere incanalata in maniera giusta e Giove troverà il modo di lasciare fluire queste emozioni positive, fortunate per i nuovi amori.

Avete bisogno di attuare un progetto tutto vostro e ci riuscirete grazie a Marte in posizione favorevole.

Capricorno: l'opposizione di Venere dal cielo astrologico del Cancro si fa sentire e potrebbe rendervi nervosi nei confronti dei nuovi amori. Una chiusura emotiva, frutto di una vostra introspezione interiore, vi preclude alcune opportunità ma prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, aprendovi all'amore solo quando sarete pronti.

Acquario: le vostre sensazioni si fanno più profonde e i vostri desideri più realizzabili grazie a una nuova consapevolezza conferitavi dalla vicinanza di Luna e Plutone. Riuscirete a tenere sotto controllo una certa irrequietezza interiore e vi approccerete in modo più autonomo e indipendente all'amore.

Pesci: una nuova sensibilità vi investe ma diventa più razionale grazie a un influsso lunare che smorza un po' la fantasia di Nettuno nel vostro cielo. Abbiate maggiore fiducia in voi stessi e anche l'amore vi sorriderà, Venere vi è propizia.