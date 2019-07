Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. L'ultima settimana del mese di luglio è arrivata ormai a metà del suo percorso. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo di giovedì 25 luglio 2019, momento che vedrà il Cancro alla ricerca di nuove opportunità nel lavoro, mentre per la Bilancia c'è la necessità di chiarire alcune questioni sentimentali.

Previsioni e oroscopo 25 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata è vietato rimandare una scelta in amore.

Passerete dei momenti importanti se avete a fianco la persona giusta.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale che stanno cercando una prima occupazione, è la giornata ideale per farsi avanti. Possono arrivare dell novità importanti, anche se alcune professioni esigono molto impegno.

Gemelli: in questo momento state vivendo maggiori momenti di tensione e insoddisfazione che potranno provocare scontri con la persona che sta nel vostro fianco.

La soluzione è dietro l'angolo, ma ci vorrà del tempo.

Cancro: ci può essere una nuova opportunità di trovare uno spazio che vi soddisfa. A livello lavorativo i cambiamenti che si aprono adesso si concretizzeranno definitivamente entro il prossimo autunno.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale questa è una giornata ricca di occasioni che dovete sfruttare fin da subito. Non rimandate nulla in amore, cercate di cogliere tutte le occasioni che vi si pareranno davanti.

Vergine: questo periodo è particolarmente laborioso. Vorreste avere maggiore liquidità economica ma al momento non si può pretendere di più di quello che già avete.

Bilancia: dopo la chiusura di una storia che stava diventando troppo complicata, vi sentite più liberi e avete nuove opportunità di trovare un amore. Chiarite fin da subito le piccole incomprensioni se siete in coppia, è fondamentale.

Scorpione: ci sono importanti progressi professionali, ma anche qualche contrasto con una persona con cui collaborate. Attenzione da questo punto di vista.

Sagittario: la situazione migliora di giorno in giorno. Vi sentite maggiormente ottimisti e pronti a ricominciare sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo per chi ne avrà l'opportunità.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale i legami complicati vanno vissuti con un atteggiamento diverso da quello che state assumendo ora.

Da qualche tempo siete fin troppo polemici, è meglio evitare di proseguire.

Acquario: se cercate un nuovo amore ci potranno essere incontri elettrizzanti. Vi sentite pieni di energia, sfruttatele anche dal punto di vista lavorativo.

Pesci: oggi dovrete cancellare gli impegni non strettamente necessari e programmare bene tutti gli incontri di lavoro importanti. In amore giornata positiva, nuove opportunità con il partner.