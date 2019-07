La seconda parte del mese di luglio è entrata nel vivo. Scopriamo come si conclude il secondo mese della stagione estiva per tutti i segni zodiacali. Di seguito, le stelle con lavoro, salute e amore per il periodo compreso tra il 15 ed il 31 luglio 2019.

Ariete: la parte conclusiva del mese sarà particolarmente interessante per voi, un buon recupero avverrà soprattutto nella quarta settimana del periodo.

Non mancheranno accordi a livello lavorativo ed una nuova positività in amore.

Toro: questo mese estivo si conclude nel migliore dei modi, se ci sono state delle complicazioni potrete trovare delle soluzioni per recuperare e sentirvi meglio. In amore con diversi pianeti dalla vostra parte, potrete risolvere un problema, anche in campo professionale.

Gemelli: non mancheranno delle buone ispirazioni a livello professionale, ma con l'opposizione di Giove ci saranno anche delle complicazioni da saper gestire.

In amore, sarà possibile fare degli incontri che possono cambiare le vostre vacanze.

Cancro: stelle interessanti per i nati sotto questo particolare segno, nonostante alcuni momenti sottotono, il mese di luglio si conclude positivamente. In amore, con il transito del Sole e Venere attivo sarà possibile sistemare alcune situazioni in sospeso con il proprio partner.

Leone: nelle ultime due settimane del mese di luglio potrebbero esserci degli attimi di confusione, ma questo non andrà a creare dei problemi eccessivi a livello professionale.

In campo sentimentale, cercate di non cedere alle discussioni, potrete così vivere dei buoni momenti con la vostra metà.

Vergine: cercate di essere cauti in questi 15 giorni, evitate di strafare e concedetevi anche del tempo per voi. Nel lavoro non mancheranno delle belle proposte e dovrete stabilire se è il caso di accettarle. Stelle interessanti con Venere favorevole anche a livello sentimentale.

Stelle di fine luglio per tutti i segni

Bilancia: la quarta settimana del periodo vedrà una lieve ripresa per i nati sotto questo segno. Nel frattempo cercate di mantenere la calma per gestire bene le diverse situazioni che si presenteranno. Nel lavoro è possibile che si debbano affrontare dei problemi che rallentano alcuni progetti. Fase sottotono anche per l'amore.

Scorpione: con la Luna favorevole riuscirete a vivere un momento di recupero a livello sentimentale.

Nel lavoro, è possibile che ci siano dei cambiamenti, provate a gestirli nel migliore dei modi. Potrete vivere delle belle emozioni soprattutto nell'ultima settimana del periodo.

Sagittario: quest'ultimo periodo del mese sarà caratterizzato da momenti sottotono ed altri più energici. In particolare l'ultima settimana vi vedrà più vitali. Nel lavoro è possibile che si sblocchino delle situazioni che vi creano problemi.

In amore, con Marte e Giove in buon aspetto riuscirete a gestire le situazioni con più maturità.

Capricorno: evitate di esporvi troppo in questo momento, aspettate il prossimo mese per poter iniziare delle trattative interessanti a livello professionale. In campo sentimentale, non vi sentite ancora pronti a fare dei passi troppo importanti.

Acquario: è possibile che ci siano delle giornate conflittuali in quest'ultimo periodo del mese di luglio. Evitate di agire di impulso, solo in questo modo potrete riflettere e comprendere in quale direzione andare. In amore, la terza settimana sarà sottotono, ma con l'arrivo dell'ultima parte del mese vi sentirete meglio.

Pesci: l'ultima parte del mese inizia con delle buone intuizioni al livello professionale. Migliora anche la forma fisica in queste giornate, che vedono la conclusione del secondo mese della stagione estiva. Con Venere in aspetto favorevole potrete anche risolvere delle questioni sentimentali.