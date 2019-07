Parte una nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali, che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere nuove opportunità nel lavoro, mentre per la Vergine storie amorose che vivranno una conferma. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 4 luglio 2019.

Ariete: quella del 4 luglio sarà una giornata valida per il lavoro, il cielo sarà positivo e vi aiuterà nelle scelte che farete. Per quanto riguarda l'amore, sembra che ci siano ancora delle distanze da colmare.

Toro: tutto il mese di luglio nel complesso sarà caratterizzato da diversi incontri amorosi e passionali. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità in questa giornata, anche se alcune scelte potranno diventare importanti solo a fine 2019.

Gemelli: arriva una buona giornata un po' per tutto. Occasioni per i giovani che studiano o lavorano, passi avanti verso un futuro più tranquillo.

Cancro: anche chi è reduce da una separazione o da un problema in questa giornata del 4 luglio potrà vivere una bella emozione e lasciar partire qualcosa di nuovo.

Bene il lavoro in queste ore.

Leone: chi lavora come dipendente in questi giorni avrà una scelta importante da fare in merito ad una questione che va avanti da tempo. Calcolate bene i rischi prima di prendere una decisione definitiva e agite con prudenza.

Vergine: in questo momento possibili cambiamenti per voi nel lavoro. Qualcuno potrebbe anche essere spostato da un'attività lavorativa ad un'altra, o addirittura in una nuova città. In amore invece una coppia ufficiosa potrebbe diventare ufficiale.

Previsioni 4 luglio 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: questa giornata vi invita a parlare con calma in famiglia perché basterà poco per perdere le staffe. Discussioni e complicazioni: cercate di gestire tutto con calma.

Scorpione: la giornata di oggi sarà per voi sottotono, questo per vari motivi oppure potrà presentarsi troppo caotica. Prendetevi più tempo per gestire al meglio tutto.

Sagittario: qualcuno potrebbe non essere soddisfatto in amore in questo periodo, alcune storie non stanno andando come vorreste.

Potreste addirittura voltare le spalle a chi non vi merita più.

Capricorno: in questo periodo siete risoluti e non sopportate le imposizioni. Potreste anche valutare un taglio netto nel lavoro. In amore invece giornata che vi darà di più.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale momento migliore per i sentimenti, ma per quanto riguarda il lavoro e il denaro ci sono alcune precauzioni da prendere.

Pesci: non si esclude l'entrata di qualche finanziamento in più.

Le intuizioni in questa giornata sono valide e conviene sfruttare questo momento migliore per le scelte che farete in amore.