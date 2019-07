Giovedì 4 luglio 2019 la Luna, Marte e Mercurio transiteranno nei gradi del Leone mentre Venere, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno in Cancro. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Nettuno rimarrà stabile nei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Focus familiare per Ariete

Ariete: famiglia d'origine. Gli ultimi comportamenti dei nativi verso la famiglia originaria potrebbero essere stati leggermente sopra le righe e nella giornata di oggi, con ogni probabilità, urgerà un chiarimento.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: fiacchezza. Il bottino energetico fornito dagli Astri questo giovedì risulterà scarno e renderà, c'è da scommetterci, i nati del segno svogliati nel sbrigare le faccende pratiche. Gelosie amorose.

Gemelli: briosi. Allegria e spensieratezza saranno probabilmente le doti di cui i Pianeti vorranno dotare i nati Gemelli quest'oggi. Sia nell'ambiente domestico che lavorativo avranno l'umore alle stelle.

Cancro: uggiosi. Umore altalenante con picchi verso il basso potrebbero avere i nativi, specialmente sino al primo pomeriggio dove qualche ostacolo lavorativo potrebbe irritarli.

Pubblicità

Leone poliedrico

Leone: poliedrici. Grazie all'avvento di Marte e Mercurio nel segno i nativi saranno dotati di energia ed acume che li farà probabilmente rispolverare vecchi progetti abbandonati. Il Sole in Cancro tenderà a fargli dedicare poco tempo alle faccende di cuore.

Vergine: stressati. Non si fermeranno un attimo questo giovedì i nati del segno ma ciò che porteranno a termine sarà molto al di sotto delle aspettative. La causa dell'inefficenza sarà probabilmente da attribuire allo stress.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Bilancia: relax. Sebbene non vi siano particolari asperità astrali oggi i nati del segno, con tutta probabilità, decideranno, lavoro permettendo, di staccare la spina e dedicarsi al relax.

Scorpione: interdetti. Il comportamento dell'amato e della famiglia potrebbero lasciare basiti i nati Scorpione che non capiranno, sulle prime, come comportarsi in merito agli ultimi avvenimenti. Verso sera avranno già le idee più chiare.

Acquario impaziente

Sagittario: burberi.

Una delle sfaccettature del loro carattere potrebbe emergere prorompente durante il giorno e renderli burberi più del solito. Solo il partner riuscirà dal tardo pomeriggio a renderli più dolci.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno sarà in grado di ostacolare i loro obiettivi in giornata perché, c'è da scommetterci, i nativi risulteranno oltremodo ostinati nel conseguimento delle loro mete professionali. Amore in stand-by.

Acquario: impazienti.

Pubblicità

Una notizia importante in ambito lavorativo o domestico potrebbe tardare ad arrivare e rendere i nati del segno impazienti verso questa trepidante attesa. Sarà bene che si rilassino in maniera attendistica.

Pesci: mondani. Voglia di uscite e divertimento quelle che potrebbero provare i nati del segno oggi. Già dal primo pomeriggio organizzeranno i vari spostamenti con dovizia ed entusiasmo.