Una nuova giornata sta per prendere il via e, a piccoli passi, ci stiamo avvicinando ad un nuovo fine settimana. Le previsioni e l'Oroscopo del 5 luglio 2019 vedono i Gemelli con più energia grazie a Marte, mentre per lo Scorpione sono possibili cali nei rapporti. Nel dettaglio l'oroscopo di questo venerdì, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: inizierà una fase positiva del periodo di luglio che vi permetterà di ottenere qualcosa in più nei sentimenti.

Nel lavoro una risposta tarda ad arrivare, ma non per questo dovete abbattervi.

Toro: qualche piccolo problema in più, siete leggermente stanchi e fuori forma, dovete contrastare questo aspetto. Evitate di strafare e di spendere troppe energie.

Gemelli: i nati sotto questo segno zodiacale in questo momento hanno bisogno di liberare la mente, prendersi un po' più di relax. Marte è favorevole, questo vuol dire anche più energia.

Cancro: con Venere che si trova nel vostro segno avete discreti consensi in amore, ma nel lavoro attenzione agli invidiosi che andranno contro di voi.

Resta un po' di fatica.

Leone: nell'ambito del lavoro volete fare molto ma avete attorno persone che non la pensano come voi. Prudenza in questo momento, perché una discussione inutile potrebbe farvi perdere quanto di buono fatto fino ad oggi.

Vergine: questo è il momento giusto per iniziare qualche nuovo progetto, ma anche per confermare un legame amoroso o fare qualcosa in più per voi.

Previsioni 5 luglio 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questi ultimi giorni le coppie hanno vissuto una piccola crisi, bisogna tentare per non prolungare questa fase di calo ma al contrario decidere di cambiarla.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale oggi potrebbero essere particolarmente nervosi e stanchi, ma non per questo vi mancherà la forza e la voglia di fare. Questioni legali o di soldi da verificare.

Sagittario: in questa giornata potreste fare un incontro speciale, soprattutto ora che Venere non è più opposta. Lasciate perdere il passato, dovete voltare pagina.

Capricorno: l'amore non è così sincero, le coppie che hanno tentato un recupero sono ancora insicure e c'è allarmismo in vista del futuro.

Limate questo aspetto e cercate di superare tutte le difficoltà.

Acquario: forse è il caso di risparmiare qualcosa a livello economico. C'è una tensione maggiore in questo periodo e bisogna stare attenti alle parole.

Pesci: in questo momento potreste ricevere una proposta oppure sarete proprio voi ad essere attratti da un'altra persona. In amore recupero per le coppie che stanno insieme da tempo.