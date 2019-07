L'Oroscopo della settimana da lunedì 8 a domenica 14 vede il Capricorno pieno di dubbi in amore, mentre per il Sagittario sono in arrivo buone notizie. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere opposta al vostro segno zodiacale non porterà delle buone notizie per voi. Le incomprensioni con il partner rischiano di sfociare in veri e propri litigi pesanti da gestire. Venerdì e sabato saranno le giornate più tranquille.

Toro: Mercurio potrebbe crearvi qualche problema a livello lavorativo. In vista ci sono diversi cambiamenti e la cosa potrebbe spaventarsi parecchio. Cercate di non battibeccare con il partner ed evitate di essere troppo 'pesanti'.

Gemelli: la vostra relazione tornerà ad essere molto passionale in questa settimana dall'8 al 14 luglio. Chi è single potrà fare degli incontri molto interessanti, ma prestate molta attenzione prima di fare dei passi importanti.

Sul lavoro le cose sembrano proseguire per il meglio.

Cancro: Venere a vostro sfavore non vi farà essere molto pazienti con chi vi sta intorno. Chi nota qualcosa di strano potrebbe scaldarsi troppo e intraprendere litigi. State ben attenti alle parole: potreste causare 'spaccature' irreparabili.

Leone: Mercurio e Venere saranno dalla vostra parte. In questo periodo potrebbero sbocciare dei grandi amori. Venerdì e sabato saranno delle giornate molto fortunate, in cui potreste ricevere alcuni riconoscimenti e confermi sul lavoro.

Vergine: questa settimana dall'8 al 14 luglio sarà molto importante per voi. Finalmente siete riusciti a costruire una relazione stabile e di fiducia. Siete delle persone molto audaci e non amate le imposizioni di pensiero. A livello lavorativo potreste avere qualche intoppo, in cui dovrete cercare di far valere le vostre ragioni.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: un periodo top è in arrivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Questa estate sarà per voi all'insegna della passione e delle nuove conoscenze.

Anche l'ambito lavorativo potrebbe regalarvi delle belle sorprese.

Scorpione: Venere non sarà più nel vostro segno, motivo per cui potreste avere qualche battibecco in amore. A livello lavorativo ci sono delle situazione che finalmente si sbloccheranno e potrete così spingere al massimo sui vostri obbiettivi.

Sagittario: Luna dalla vostra parte in questa settimana dall'8 al 14 luglio vi renderà molto socievoli e propensi alle nuove conoscenze. In ambito professionale si spalancheranno diverse volte e dovrete approfittarne di quest'ottimo periodo.

Capricorno: attenzioni alle discussioni con il partner nella giornata di mercoledì e giovedì. Cercate di non essere troppo impulsivi in ambito sentimentale, ma riflettete su quello che veramente volete dalla vostra vita. Sul lavoro potrebbero arrivare delle proposte molto interessanti.

Acquario: Mercurio in opposizione vi renderà ansiosi. A livello sentimentale le cose potrebbero però migliorare rispetto all'ultimo periodo. Sul lavoro qualcosa sempre invece non andare per il verso giusto.

Pesci: grazie a Venere a vostro favore riuscirete a ritrovare la serenità che avete perduto in queste settimane. Adesso state iniziando poco alla volta a recuperare il dialogo con il partner. Giornata un po' nervosa quella di domenica.