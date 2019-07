Nella giornata di martedì 6 agosto ci saranno dei malumori per molti segni dello zodiaco, sia a causa del lavoro particolarmente faticoso (come la Vergine), sia a causa di varie nostalgie (come per i nativi dei segni di acqua). Il Toro ed il Sagittario, intanto, sogneranno ad occhi aperti grazie alle prospettive vacanziere che stanno occupando la loro mente.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di martedì 6 agosto, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete in vena di fare follie con gli acquisti, ma anche di invitare amici a fare shopping e magari anche di fare regali. Questo martedì sarà una giornata sfavillante e ricca di colori. Ci sarà anche qualche nuova conoscenza all'orizzonte.

Toro: nella giornata di martedì non farete altro che pensare al vostro sogno ad occhi aperti, ad evadere dal vostro posto di lavoro e magari a portare qualcuno di speciale con voi.

In futuro verrà il momento di fare faville, ma questo martedì sarà ancora presto.

Gemelli: molte remunerazioni, tanti successi ed elogi a non finire sia da parte dei colleghi e del capo. Anche se avrete lavorato molto, e lavorerete ancora molto, le soddisfazioni già si faranno sentire sensibilmente.

Cancro: troppo giù di tono a causa di qualcuno lontano, mentre difficilmente qualcuno a voi vicino saprà come farvi riprendere in tempi rapidi.

Il consiglio è quello di darsi da fare sul posto di lavoro e di coltivare gli affetti per non vederli sfiorire.

Leone: scintille di fuoco fra voi ed il partner daranno vita ad un martedì speciale, del tutto privo di problemi di sorta e ricco di passionalità. Qualche piccolo intoppo lavorativo, ora come ora, non significherà praticamente nulla per voi.

Vergine: avrete del malessere che non vi permetterà di lavorare con tranquillità, forse un mal di testa dovuto allo stress che vi può portare a una situazione del tutto deleteria. Per il momento sarà opportuno staccare la spina per un po'.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il vostro magnetismo, avrete a che fare con qualcuno che vi osserva da molto tempo, forse non così da lontano come potreste immaginare.

Scorpione: siete ancora sotto pressione da parte persone dalle quali vorreste solamente restare lontani. Non vi sentirete a vostro agio nemmeno sul posto di lavoro, tanto che potreste rimanere taciturni per tutte le ore lavorative.

Sagittario: con la testa fra le nuvole. Avrete da fantasticare ancora molto per quanto riguarda i vostri viaggi e le vostre vacanze, ma ora le incombenze lavorative potrebbero darvi più difficoltà del previsto.

Capricorno: la scalata al successo sarà ancora abbastanza lunga, ma già sarete in grado di concludere molti affari nel migliore dei modi possibili. Dovreste aspettarvi invece meno riscontri positivi sul fronte affettivo.

Acquario: in crisi. La vostra vita sentimentale vi darà qualche difficoltà di troppo, forse a causa di una nuova conoscenza, oppure per colpa di un amico che non vedevate da molto tempo. Il consiglio adatto è quello di riflettere.

Pesci: qualche svago in più non farà che migliorare il vostro umore. Quindi perché non cercate di organizzare qualcosa che coinvolga anche i vostri amici? Senza dubbio avrete una serata o un pomeriggio con i fiocchi.