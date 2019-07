L'Oroscopo del 18 luglio annuncia le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per tutti i segni. Forte tensione tra i nativi del Cancro e il loro partner. I nati sotto il segno dei Pesci, invece, devono fare chiarezza con il proprio cuore. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti e 12 i segni dello Zodiaco.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Periodo molto interessante, avete tante cose da risolvere sia nel settore lavorativo che in quello sentimentale.

Avrete bisogno di tutte le energie possibili per pianificare tutto e godere dei frutti del vostro sudato lavoro. Alti e bassi nella forma fisica.

Toro – Questa giornata potrebbe portare disagi e discussioni in famiglia a causa del lavoro e dei soldi. Basta un niente per farvi reagire. Si consiglia di non essere polemici e di evitare di rovinare le vacanze estive agli altri. L'eccessivo nervosismo è dannoso per la vostra salute.

Gemelli – Non è il momento di prendere decisioni importanti, ma comunque qualcosa potete iniziare a farla. Le cose che richiedono maggiore impegno è meglio rimandarle a fine estate. Anche per una decisione in campo sentimentale sarebbe bene attendere. Parlando di salute, si consiglia di rispettare i tempi di digestione.

Cancro – Periodo in cui dovete esaminare bene i rapporti sentimentali, specialmente per le coppie che da qualche tempo lamentano un certo mutamento.

Siete molto tesi, comunque è bene affrontare il partner e chiarivi a viso aperto. Magari qualcosa si può recuperare, l'importante è essere trasparenti con i sentimenti. Occhio ai raffreddori fuori stagione.

Leone – Momento favorevole nel campo lavorativo: qualcuno parte con un nuovo progetto. Periodo benevolo anche per i nuovi amori, magari proprio oggi incrocerete la vostra anima gemella. Favorevole il momento anche per chi si è separato da poco e ha voglia di ricominciare.

Se volete migliorare il vostro stato di salute, si consiglia di fare una rilassante passeggiata nel verde.

Vergine – Già da oggi, le situazioni sia a livello finanziario che professionale cominciano a sbloccarsi. Questa sarà una giornata molto interessante per le emozioni. È giunto il momento di cambiare stile di vita. Il tempo sistema ogni cosa, bisogna solo essere in pace con sé stessi.

Previsioni di giovedì 18 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata molti di voi potrebbero avere dei risvolti spiacevoli, specialmente chi ha le idee confuse.

Ultimamente non sono stati pochi i problemi, soprattutto per le coppie di vecchia data. Usate molta diplomazia e magari rilassatevi almeno per le vacanze estive.

Scorpione – Le cose in questo periodo appaiono molto interessanti. Infatti, sembra che vediate le situazioni in modo positivo e quindi riescono meglio. Avete molte idee e riuscite a trasmetterle agli altri in modo positivo. Un incontro inaspettato vi regalerà momenti magici e passionali.

Sagittario – Il vostro è un segno favorito sia nel campo professionale che in amore. Riuscirete a trovare soluzioni ai problemi che, tempo fa, vi hanno spezzato il cuore. Approfittate di tutte le opportunità che vi giungeranno.

Capricorno – In questo periodo avete poca pazienza. Siete delle persone perbene, molto comprensive e cercate sempre di dare sostegno e di aiutare gli altri. Adesso, però, siete stressati. Avete voglia di sfogarvi e di fare pulizia di tutte le cose negative. Riflettendo attentamente, capirete che cosa è meglio o peggio per voi.

Acquario – Per molti di voi sarà una giornata un po' sottotono, probabilmente avete dei problemi fisici e quindi state male. Tutto ciò vi causa agitazione che si trasmette anche in campo sentimentale. Spesso avete voglia di dar libero sfogo alle vostre emozioni o magari di cambiare vita e di farlo in luoghi diversi.

Pesci – Ogni problema può essere superato se fate chiarezza intorno voi. Non si può portare avanti una relazione solo perché con il tempo ci si affeziona o si diventa amici. Sbaglia chi continua un simile rapporto e fa finta di nulla. La chiarezza semplifica ogni problema. Parlando di salute, non dovete esagerare con gli sfizi. Si consiglia di tenere sotto controllo il colesterolo.