Voi Pesci avete accumulato stress nell'ultimo periodo, e il lavoro vi ha messo in una posizione scomoda in cui avrete essenzialmente bisogno di pause un po' più durature. Agosto sarà il mese in cui potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia, alla vostra esuberanza, alle vostre emozioni che ora come ora sono come fuochi di artificio ancora spenti, ma che sono in procinto di esplodere in tutta la loro vivacità e potenza. Il lavoro non sarà mai accantonato del tutto, tuttavia saranno giorni, quelli di agosto, del tutto diversi dalla norma.

Amore e affetti

Per voi nativi del segno dei Pesci, all'interno di una coppia già consolidata, sarà un agosto all'insegna di decisioni, di svolte accompagnate da quel pizzico di creatività sempre dettato da voi. Ottimi quindi i passi avanti fatti con il partner, ma per le coppie ancora agli inizi si dovrà attendere un po' prima di cominciare a fare le cose in grande, dal momento che sarà necessario riflettere bene su cosa entrambi cercate realmente, al di là di una relazione.

La parola d'ordine per voi single sarà “curiosità”: qualcuno vi attrarrà per il suo modo di fare misterioso, e voi cercherete di schiudere lo scrigno che rivelerà come sarà fatta questa persona. Le prospettive ed i requisiti per un fidanzamento, seppure non ufficiale, ci saranno più dei mesi scorsi.

Lavoro e studio

Ci sono stati parecchi scossoni sul fronte lavorativo, ma nel mese di agosto le cose si saranno aggiustate, e avrete ritrovato un equilibrio tutto vostro che vi farà anche curare meglio l'aspetto pratico.

Buono anche il rapporto che avrete instaurato con i colleghi, perché saprete come conciliare la loro compagnia sul posto di lavoro con quella che potreste avere al di fuori dell'ambito lavorativo, in veste di amici.

Voi ancora alla ricerca di un impiego saprete come intendervi con il vostro eventuale e possibile datore di lavoro, saprete come relazionarvi e perché no, anche come entrare nella sua prospettiva d'insieme.

Studiare per voi dei Pesci è sempre stata una questione dettata perlopiù dalla pigrizia che da un vero e proprio disinteresse, quindi dovrete cercare di combatterla quanto più possibile per perseguire l'obiettivo di essere brillanti al prossimo esame.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Sarete frizzanti e carichi, desiderosi di immergervi completamente in atmosfere diverse e romantiche al tempo stesso.

Ecco perché Vienna potrebbe essere la vostra meta ideale: per quanto odiernamente caotica, offre uno spaccato di cultura e di una atmosfera suggestiva che ancora sopravvive nel tempo. Sarà la meta ideale per poter fare un vero e proprio “viaggio nel passato”.