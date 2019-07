Nella giornata di lunedì 8 luglio, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero avere qualche problema nella loro relazione di coppia. Per l'Ariete sarà una giornata da dedicare ai sentimenti. L'Acquario potrebbe fare delle nuove conoscenze, mentre lo Scorpione potrebbe nutrire gelosia nei confronti del partner. Infine, il Leone si dedicherà alle amicizie. Di seguito le previsioni per a giornata di lunedì 8 luglio 2019.

Previsioni e oroscopo 8 luglio 2019

Ariete: nel corso della giornata di lunedì darete il meglio sul posto di lavoro.

Sarete inoltre molto attraenti e romantici: passerete una serata e in compagnia del partner. Voto - 8.

Toro: la vostra relazione di coppia sta attraversando un periodo stabile. Dovreste riuscire però a reinventarvi, in quanto il rischio di risultare noiosi è molto alto. Voto - 7.

Gemelli: l'intesa di coppia con il partner sarà alle stelle nella giornata di lunedì: deciderete di non lavorare soltanto per passare una giornata indimenticabile fuori città con l'amato bene.

Voto - 8.

Cancro: sarete determinati sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì. Vi darete da fare anche con il vostro partner, per riuscire a passare una giornata al top con l'amato bene. Voto - 7,5.

Leone: giornata da dedicare alle amicizie. Potreste fare delle nuove conoscenze, che entro poco tempo diventeranno importanti per voi. Voto - 8.

Vergine: sarete distratti sul posto di lavoro durante la giornata di lunedì, in quanto il vostro capo potrebbe riprendervi per degli errori banali.

Cercate di riprendervi. Voto - 6.

Bilancia: la vostra salute potrebbe risentire di un eccessivo sforzo. Cercate di riprendervi per tornare attivi come prima. Voto - 6.

Scorpione: potreste nutrire dei sentimenti di gelosia nei confronti del partner durante la giornata di lunedì. Se riuscirete a tenerla a bada, passerete una bella serata in compagnia del partner. Voto - 7.

Sagittario: successi lavorativi in arrivo nella giornata di lunedì per i nativi del segno.

Se riuscirete a lavorare sodo, potreste convincere il vostro capo a concedervi una piccola vacanza. Voto - 7,5.

Capricorno: guadagni in calo per i nativi del segno durante la giornata di lunedì. Ci sarà qualche spesa imprevista che potrebbe prosciugare le vostre finanze e per ammortizzare cercherete di fare gli straordinari. Voto - 7.

Acquario: avrete voglia di fare delle nuove esperienze e uscire fuori dagli schemi. Avrete voglia di uscire con i vostri amici e inaspettatamente potreste fare un interessante incontro.

Voto - 8.

Pesci: sarete più tranquilli durante la giornata di lunedì. Il nervosismo delle giornate precedenti svanirà del tutto. Voto - 7,5.