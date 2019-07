Il settimo mese dell'anno è giunto. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno della Bilancia per quel che riguarda il periodo compreso tra il primo ed il 31 luglio 2019. Di seguito, le stelle con amore, salute e lavoro, ma anche consigli per affrontare nel modo più giusto il periodo estivo in arrivo. Le settimane precedenti sono state complesse per il segno, con Mercurio e Saturno in opposizione a livello salutare avete vissuto dei momenti di calo.

Anche in amore, ci sono state delle polemiche da affrontare, ma le coppie forti hanno avuto la possibilità di rafforzare ancora di più i propri sentimenti. Per quel che riguarda il settore lavorativo, non sono mancati buoni affari da concludere, ma anche complicazioni da gestire e risolvere nella parte centrale del periodo.

Con l'arrivo del nuovo mese, è possibile che siate particolarmente nervosi. Saturno crea disagio al segno e questo si riversa inevitabilmente sulla salute e la forma fisica. Cercate di non caricarvi di troppo peso, ma dedicate maggiore relax per voi stessi.

Con la parte conclusiva del periodo riuscirete a ritrovare più forza per portare avanti i progetti precedentemente iniziati. Non mancheranno dei fastidi anche nel mese di agosto, ma riuscirete comunque a vivere delle buone giornate per voi proficue. In campo amoroso è importante che abbiate pazienza, le situazioni non saranno troppo semplici da gestire, ma nell'ultima parte del periodo potrete ricevere delle risposte attese. Nel lavoro, sarà possibile comprendere la direzione da intraprendere, con Giove nel segno otterrete dei buoni risultati. Leggiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche che riguardano il lato sentimentale e quello professionale della Bilancia per il mese di luglio.

Oroscopo luglio 2019: lavoro e amore per la Bilancia

Come anticipato, in campo sentimentale sarà necessario avere maggiore pazienza rispetto ai mesi precedenti. Non mancheranno delle tensioni, anche nelle coppie più forti; situazioni che comunque saranno superate grazie alla buona volontà ed al modo di affrontare le crisi. Evitate discussioni per motivi inutili, in questo modo potrete vivere dei buoni momenti con il partner. Nel mese di agosto, le crisi non ancora superate, potranno essere sistemate e qualcuno potrebbe anche trovare l'amore.

Per quel che riguarda il settore lavorativo, se ci sono dei contratti da firmare o delle questioni da sistemare, fatelo al più presto. Qualcuno potrebbe anche decidere di non riconfermare la propria posizione, riflettete bene prima di agire. Con Giove nel segno, vi sentite protetti e potrete ottenere dei buoni risultati per progetti già iniziati. Quello di agosto sarà un mese particolarmente favorevole per il lavoro.