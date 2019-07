Nella giornata di martedì 23 luglio ci sarà qualche intoppo sul posto di lavoro per molti segni dello zodiaco, partendo da un'Ariete un po' troppo distratta e un Acquario che non mancherà di sfoderare il suo lato più aggressivo e competitivo. Vie di fuga dallo stress per la Vergine e per la Bilancia, le quali saranno in grado di fare qualcosa di concreto per la propria situazione al limite.

A seguire, le previsioni astrologiche, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche disattenzione sul posto di lavoro vi arrecherà dei problemi, ma la collaborazione fra colleghi eviterà l'irreparabile.

Qualche sorpresa vi attenderà in serata, quando sarete in pieno relax.

Toro: vi dimenticherete di qualcosa di importante da fare, penserete di più all'aspetto lavorativo soprattutto in mattinata. Guadagni in aumento, ma non abbastanza per il conseguimento di alcuni dei vostri obiettivi più datati.

Gemelli: qualche idea sarà molto propizia per un affare, ma dovrete agire con molta determinazione e celerità. Da tenere sott'occhio la salute, dal momento che si potrebbe verificare un piccolo calo di pressione.

Cancro: carichi di energia, sarete pronti per cominciare una giornata all'insegna del successo. La mattinata sarà costellata di buoni profitti sia per voi che per il vostro capo e il pomeriggio vi darà una occasione per conoscere meglio i vostri colleghi.

Leone: amore da ridimensionare su certi aspetti, ma senza dubbio caratterizzato da un'intesa molto forte e stabilizzata. Merito anche vostro, perché state dedicando più tempo agli affetti che non all'aspetto lavorativo.

Vergine: organizzerete qualcosa che vi farà letteralmente staccare la spina dall'atmosfera attuale e che vi darà qualche occasione in più per fare nuove conoscenze. Più tranquillo del solito sarà l'ambito amoroso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora molto spossati, cercherete di ritagliarvi quanto più tempo possibile per fare qualcosa che vi piace, non senza l'accompagnamento di un amico o del partner per divertirvi di più.

Scorpione: ancora piuttosto sottotono nei confronti del partner.

Essere giù di corda potrebbe darvi qualche fastidio sul piano finanziario, ma sarete abbastanza attenti a non compromettere seriamente la vostra posizione.

Sagittario: se avrete un colloquio in questi giorni sarete favoriti e avrete qualche possibilità di assunzione, quindi si prospettano tante novità anche sul piano economico. Prestate attenzione ai segnali della fortuna.

Capricorno: qualche situazione vi metterà dei malesseri addosso ma vi spronerà pure ad attuare qualche piano “riparatore”.

I tentativi fatti in amore potrebbero non avere l'esito che vi aspettate, ma ci avrete provato.

Acquario: qualche inimicizia sul posto di lavoro vi porterà ad essere leggermente aggressivi con qualcuno che non condivide le vostre idee. Dovrete scegliere fra la battaglia ed il quieto vivere, e la seconda potrebbe essere la scelta migliore.

Pesci: lavorerete di buona lena, ma non arriverete al punto da considerarvi “accaniti”. Sarete più equilibrati con voi stessi, non vi sforzerete più di tanto e in questi giorni godrete anche dell'aspetto amoroso favorevole.